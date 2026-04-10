Güzelyurt’ta tefecilik yaptığı tespit edilen 37 yaşındaki bir şahıs, tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, 26 Şubat’ta zanlı A.K’nin (E), bir şahsa 5 bin STG borç para verip, karşılığında faiziyle birlikte 8 bin STG’lik borç senedi imzalatarak tefecilik yaptığı belirlendi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

- İkamet izinsiz beş kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen beş kişi tutuklandı.

- Çatalköy’de müstahdem tarafından hırsızlık

Çatalköy’de bir makinist garajında çalışan H.İ.Y.(E-27), 1 Ocak- 31 Mart 2026 tarihleri arasında, araçları tamir etmekte kullanılan araç kontrol bilgisayarı ile muhtelif araç parçalarını tasarrufuna geçirerek çaldı. Bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.