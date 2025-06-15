China Bazaar, Esentepe Temiz Çevre ve Tanıtma Derneği’ne 20 torba köpek maması bağışında bulundu. Yapılan bağış, derneğin Sosyal İşler Sorumlusu Serda Kim ve Genel Sekreteri Cengiz Aşıkzadeler tarafından Esentepe Köpek Barınağı gönüllülerine teslim edildi.

Barınak gönüllüleri, bağışın özellikle en çok ihtiyaç duyulan dönemde yapılmasının ayrı bir değer taşıdığını vurgulayarak, China Bazaar ve dernek yetkililerine teşekkür ettiler.

Derneğin Sosyal İşler Sorumlusu Serda Kim, China Bazaar yetkililerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, yardımsever firmalarla iş birliği içinde benzer desteklerin süreceğini belirtti.

Genel Sekreter Cengiz Aşıkzadeler ise dernek olarak, hem doğal yaşamın korunması hem de bakıma muhtaç canlıların yaşam kalitelerinin artırılması için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini ifade ederek China Bazaar’a teşekkür etti.