Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul İl Başkanlığı binası için kapatma kararı alındığını açıkladı.

Partinin basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Merkezi tarafından, Sarıyer ilçesindeki İstanbul İl Başkanlığı binası hakkında kapatma kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, CHP'nin, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı başvuru kapsamında, Olağanüstü İstanbul İl Kongresi yapılıp, yeni İl Başkanı ve yönetimi seçilene kadar, İl Başkanı Özgür Çelik'in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresinin İstanbul Valiliği ve Yargıtay'a bildirildiği ifade edildi.