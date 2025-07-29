CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulacak Meclis komisyonunda yer almanın şartlarını açıkladı. Özel, komisyonun eşit temsil esasına dayanması ve kararların nitelikli çoğunlukla alınması gerektiğini belirterek, “AKP ve MHP’nin tek başına karar aldığı bir yapının parçası olmayız” dedi.

Terörsüz Türkiye sürecinde kurulacak komisyon için son viraja girildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, süreç komisyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyonun eşit temsille oluşması gerektiğini vurguladı ve kararların nitelikli çoğunlukla alınması gerektiğini belirtti.

Özgür Özel şöyle konuştu:

"Komisyonun 5'te 3'ü ya da 3'te 2'sinin alacağı kararlarla çıkarılması istenen kanunları Meclis'e tavsiye edilmeli. Sayın Meclis Başkanının istediği rakamlardan görüyoruz ki eşitlik yok. Meclis'teki sandalye sayısına göre hareket ediliyor. AK Parti 21, CHP'den ise 10 vekil isteniyor. Meclis Başkanı o zaman nitelikli çoğunlukla kararlar alınacağını söylemeli ki bu komisyonda yer alalım. Onun dışında komisyonun üye durumuna göre; AKP ve MHP istediğini yapıyorsa, bize hiç ihtiyaç yoksa ve böyle bakıyorlarsa ne işimiz var orada. Ancak nitelikli çoğunlukla karar alınacağı söylendiğinde ve ilk toplantıda bununla ilgili kararlar alındığı zaman o zaman CHP bu komisyonda yer alır. Yalnız CHP'nin bu komisyonda yer alması Tayyip Erdoğan'ın tuhaf beklentilerini karşılamak için değildir. Türkiye'nin en önemli meselesi olan terör bitecek. Oraya giden askerin anasının gözyaşı ve endişesi dinecek. Sıvasız briket evlere al bayraklı şehit cenazeleri gelmeyecek. Türkiye'de analar ağlamayacak. Oraya harcanan para da iktidarımızda teröre harcanmayacak, yoksullukla mücadeleye, kalkınmaya harcanacak. Biz bunun için bir yerde olacaksak oluruz. Tayyip Erdoğan için komisyonda yer almayız."

"BEN YAPMAM DİYEMEZSİN"

CHP lideri Özel, kamuoyunda komisyonun anayasa ile ilişkilendirildiğini gördüğünü söyleyerek "Biz söyledik, 'Seninle ne anayasası, menemen yapmam' dedim, aynı çizgideyiz. Bu komisyon anayasa yapacak bir komisyon değil. Ona niyetlenen bizi yanında bulamaz; çünkü anayasaya uymayanla anayasa yapılamaz. Bu komisyon hukuk, hakkaniyet, demokrasi, barış üretecekse bu komisyonun dışında kalınamaz. Millet milletin vekilini 'git çalış' diye yolluyor. Meclis komisyon kurmuş. 10 kişilik kontenjan vermiş. 'Ben yapmam' diyemezsin. CHP'nin olduğu değil , olmadığı komisyondan korksun herkes." dedi.

KURTULMUŞ PARTİLERE YAZI GÖNDERMİŞTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te grubu bulunan ve temsil edilen siyasi partilere komisyonda yer alacak isimleri belirlemeleri için yazı göndermişti.

Yazıda komisyonda yer alacak 51 milletvekilinin isimlerinin 31 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'ye kadar Meclis Başkanlığı'na bildirilmesi istendi.

MECLİS KOMİSYONU NE YAPACAK?

Numan Kurtulmuş, ağustos ayı başında komisyonun çalışmalara başlayacağını açıklamıştı.

Komisyonun yasayla değil, başkanlık kararıyla kurulması, nitelikli çoğunlukla kararlarını alması hedefleniyor.

Komisyonun ismi konusunda da henüz uzlaşı yok ancak muhalefet "demokrasi" ifadesinin mutlaka komisyonun adında yer almasını istiyor.

Komisyon, Meclis tatile girmesine rağmen çalışmalarını sürdürecek.

Komisyonun Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısı üzerinde çalışması planlanıyor.

Komisyon ayrıca, suça karışmamış terör örgütü mensuplarının topluma entegrasyonu açısından yürütülecek çalışmaları ve kriterleri de belirleyecek.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) gözetiminde yürütülen süreçte "Fesh etme / izleme / doğrulama" yöntemi ana formül olarak ortaya konulmuş durumda.

İNGİLTERE VE İSPANYA MODELİ Mİ?

Öte yandan, kurmaylar, terör suçlularının "topluma kazandırılmasında" İngiltere ve İspanya modellerini de inceliyor.

Yapılacak yasal düzenlemeler için özellikle, IRA modeli üzerinde yoğunluklu olarak çalışılıyor.

Komisyonun tüm bu konuları ayrıntılı olarak ele alması bekleniyor.