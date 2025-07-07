CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İçişleri Bakanlığı'nca geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için "hakkında rüşvet alma suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması üzerine Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadeleri yeraldı.

CHP'li belediyelere Cumartesi sabahı düzenlenen operasyonda Adana, Adıyaman ve Antalya belediye başkanları gözaltına alınmış; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek aynı akşam tutuklanmıştı.



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere halen gözaltında.