CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeniden genel başkanlığa seçildi.

Partinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 39. Olağan Kurultayı'nda oyların sayımı ve tasnifinin ardından yapılan açıklamada, kurultayda tek aday olan Özgür Özel'in geçerli 1333 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildiği belirtildi.

Böylece Özel, 4'üncü kez üst üste genel başkanlığa seçilmiş oldu.

-Sonuç bildirgesi

CHP 39. Olağan Kurultayı Sonuç Bildirgesi'nde "Türkiye İttifakı anlayışıyla, partimizin toplumsal muhalefet ve sivil toplumla olan ilişkileri dayanışmayla büyümeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 39. olağan kurultayının ikinci gününde, komisyon tarafından hazırlanan sonuç bildirgesi delegenin oyuna sunuldu. Oy birliğiyle kabul edilen sonuç bildirgesinde, CHP'nin gücünü tarihinden, halktan ve haklı olmaktan aldığı belirtildi.

CHP'nin, Atatürk'ün yolundan yürüyenlerin, Cumhuriyet'e sadakatle bağlı olanların partisi olduğu vurgulanan bildirgede, yeni parti programının katılımcı, kapsayıcı ve yenilikçi bir biçimde hazırlandığı aktarıldı.

39. olağan kurultayın ardından yeni parti programı ve oluşturulacak kapsamlı hükümet programını temel alarak halkla birlikte örgütlü ve güçlü bir mücadele yürütüleceği ifade edilen bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Yeni oluşacak kurullarımız, politika üretiminden kampanya stratejilerine, örgütsel kapasitenin güçlendirilmesinden dijital altyapının geliştirilmesine, örgüt birimleriyle genel merkez arasındaki eş güdümün artırılmasından saha çalışmalarının bilimsel yöntemlerle yürütülmesine kadar iktidar mücadelesinin bütün stratejik, siyasal ve örgütsel boyutlarını inşa edecektir.

Türkiye İttifakı anlayışıyla, partimizin toplumsal muhalefet ve sivil toplumla olan ilişkileri dayanışmayla büyümeye devam edecektir. Ayrıca yeni dönemde dijitalleşmiş, veriye dayalı, katılımcı ve şeffaf bir örgüt yapısı kurmak, üyelerimizin karar alma süreçlerine doğrudan ve daha güçlü katılımını sağlamak temel önceliğimiz olacaktır. Hedefimiz, ekonomik ve sosyal adaleti tesis edecek, üretimi dönüştürecek, insan onuruna yaraşır nitelikli istihdam yaratacak bir kalkınma stratejisini hayata geçirmektir. Hedefimiz, Türkiye'nin her alanda güvenliğini sağlamak ve dirençliliğini artırmaktır. Türkiye'yi yeniden bölgesel barışın, Avrupa kurumlarıyla uyumlu demokratik standartların ve çok taraflı diplomasi geleneğinin güçlü bir aktörü yapmaktır."