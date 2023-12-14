Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği 2022-23 üretim sezonu süresince yaşanan dolu, kuraklık ve verim kaybı ödemelerinin üreticilere can suyu olduğunu kaydetti ve üreticiye olan desteğinden dolayı Başbakan Ünal Üstel’e teşekkürlerini iletti.

Birlik açıklamasında üreticilerin aylardır beklediği, kuraklık haritasının onaylanması sürecinde emek veren, Genel Tarım Sigortası Fonu personeli, müdürü ve Yönetim Kurulu’na, ülkenin her bölgesinde yaşanan verim kayıplarının da yarattığı olumsuzlukları bir nebze giderecek olan verim kaybı ödemesi için uğraş veren Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’a da teşekkür edildi.

Açıklamada üreticilere de kolaylıklar dilenerek, bereketli bir yıl olması temenni edildi.