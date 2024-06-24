Cimnastikte büyük heyecan başlıyor

Başarılı gençler KKTC’de ter dökecek

KKTC Cimnastik Federasyonu’na bağlı Altın Kurdele Ritmik Cimnastik Ve Spor Derneği, uluslararası organizasyon için hazırlıklarını sürdürüyor.

Golden Ribbon Rhythmic İnternational Gymnastics Tournement adı altında 28 – 30 Haziran’da Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda düzenlenecek yarışma için heyecan dorukta…

Kuzey Kıbrıs, Türkiye’den, Mersin, İstanbul, Antalya, Edirne, İzmir, Ankara ekipleri yanında, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Kırgızistan ve Ukrayna’dan yetenekli gençler, performanslarıyla altın madalya için mücadele edecek.

Yarışma işe ilgili yapılan duyuruda, “ Yarışmalarımız çok yakında başlıyor!

Kuzey Kıbrıs'taki yarışmalarımıza katılacak tüm kulüpleri memnuniyetle karşılıyoruz” denildi

Yapılan çağrı şöyle :

Bu yarışmaların sizin için sadece yeteneklerinizi ve becerilerinizi sergilemek için harika bir fırsat olmasını değil, aynı zamanda deneyimlerinizi paylaşabileceğiniz, yeni arkadaşlıklar kurabileceğiniz ve güzel vakit geçirebileceğiniz bir etkinlik olmasını umuyoruz.

Bu günlerin parlak gösterilerle, unutulmaz anlarla ve sporun birleştirici ruhuyla dolu olmasını diliyoruz.

Tüm katılımcılara bol şans ve başarılar dileriz!