KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından 10,000 çocuğa ulaşma hedefiyle yürütülen çalışmalar devam ederken, federasyona yeni antrenörler kazandırmak için başlatılan 1. Kademe Artistik Cimnastik yardımcı antrenörlük kursu devam ediyor.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği ve Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonu’nda devam eden 1. Kademe Artistik Cimnastik yardımcı antrenörlük kursunun uygulamalı dersleri aralıksız yapılıyor.

Uygulamalı dersler gece geç saatlere kadar devam ederken, kursa katılan antrenör adaylarının derslerdeki ilgisi, federasyon yönetimi tarafından takdir edildi.