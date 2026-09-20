Halter Vücut Geliştirme Federasyonu, Çocuk Fitness Milli Takimi 13-18 Eylül tarihlerinde Hırvatistan'ın Novalja şehrinde düzenlenen Uluslararası Dünya Fit Kids Şampiyonasında önemli başarılar elde etti.

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10 sporcudan oluşan KKTC milli takımı, 15 ülkeden toplam 890 sporcunun katıldığı şampiyonada 6 şampiyonluk, 3 ikincilik, 3 üçüncülük elde etti. Ayrıca 3 Gold Star Gala (şampiyonlar şampiyonu) kazanıldı.

Coşkun Ateş Fıt Kids Senior kategorisinde Gold Star ödülü kazanırken, Hazal Akçabey 15 yaş kategorisinde Gold Star ikincilik ödülüne layık görüldü.

Tunç Çağlayan 8 yaş Fit Kids kategorisinde şampiyon olurken, Defne Ekşi 4 yaş Fit Kids kategorisinde şampiyonluk elde etti.

Leman Gayi 12 yaş Fit Kids kategorisinde şampiyonluk, Acrodans kategorisinde üçüncülük kazandı.

Şengül Karataç 16 yaş Miss Fitness, Umay Ada Erdemli de 9 yaş Fit Kids kategorisinde ikincilik elde etti.