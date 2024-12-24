İsias Otel davası altıncı duruşması Türkiye saatiyle bugün saat 10.00’da başlıyor. İki gün sürecek duruşmadan karar çıkması bekleniyor.

Şampiyon Melekler ve tur rehberlerinin aileleri her davda olduğu gibi mahkeme önünde toplanarak, depremde kaybettikleri çocuklarının, sevdiklerinin resimlerini girişe sıraladı.

Aileler ellerinde “Adalet Olası Kastla Gelecek”, “Kamu Görevlileri Yargılansın”, “Kader Değil Cinayet”, “ İsias Otel sektörünün felaketidir”, “Turist rehberleri adalet bekliyor”, “ Şampiyon melekler adalet bekliyor”, “ İsias ortak davamız” ve “Deprem Suçluları Taksit Değil olası kast ile yargılansın” yazılı pankartlar taşıyor.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve Rehberler İçin Adalet Platformu duruşma öncesi basın ortak basın açıklaması yaptı. Ortak açıklama Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya tarafından okundu. Açıklamada, “Çocuklar için adalet ve İsias’ta olası kast” istemi yinelendi.

Aileler ardından mahkemeye gelen Başbakan Ünal Üstel’in basına açıklamalarda bulunması bekleniyor.

-Ortak açıklama

İki dernek, sanıkların olası kastla yargılanması ve en ağır cezalara çarptırılması, sorumlu kamu görevlilerinin yargı sürecine dahil edilerek hesap vermesi, davanın emsal teşkil ederek benzer ihmallerin önlenmesi için caydırıcı karar alınması taleplerini vurgulandı.

Açıklamada, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde yıkılan Grand İsias Otel'ide hayatını kaybeden 72 canın adaleti için verilen mücadelede, önemli bir dönemeçte olunduğu kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İsias Davasında artık adalet ve hesap verme zamanı yaklaşmıştır. Bu duruşmanın karar duruşması olma ihtimali, yalnızca ailelerimiz için değil, Türkiye’de adaletin temini ve yapı güvenliğinin sağlanması adına hayati bir önem taşımaktadır.”

Bugüne kadar davada sunulan dört bağımsız bilirkişi raporunun, otelin mevzuata aykırı biçimde inşa edildiğini ve kullanılan malzemenin, yapılan her bir sorumsuzluğun, kuralsızca, usulsüzce, bilimden uzak ve ahlaksızca olduğunu

açıkça ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, bu gerçekler ışığında, sanıkların "bilinçli taksirle" değil, "olası kastla" yargılanmaları gerektiği vurgulandı. “Çünkü bu yapı, ihmalin ötesinde, bile bile ölüme davetiye çıkarılarak inşa edilmiştir.” İfadelerine yer verilen açıklamada, ancak davanın adaletli bir şekilde sonuçlanmasının yalnızca otel sahipleri ve inşaat yetkililerinin cezalandırılmasıyla sınırlı kalmaması gerektiği kaydedildi.

-Dört kamu görevlisi ve diğer sorumluların ivedilikle yargılanmasına başlanması gerek

Açıklamada şunlar ifade edildi:

“Bu felaketin önlenebilir olduğunu ortaya koyan en büyük gerçeklerden biri, bu yapının izin ve denetim süreçlerinden sorumlu kamu görevlilerinin, görevlerini ihmal ederek bu trajediye ortak olmasıdır. Adıyaman Valiliği’nin dört kamu görevlisi hakkında soruşturma izni vermesi, doğru bir adımdır. Ancak, bu kişilerin ve diğer sorumluların ivedilikle yargılanmasına başlanması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.”

Bu davanın sadece kaybettikleri sevdikleri için değil, gelecekte başka canların aynı şekilde yitirilmemesi için de kritik bir öneme sahip olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Adalet, sadece suçluların ceza almasıyla değil, bu coğrafyada insan hayatının kutsal olduğunu hatırlatacak bir bilinçle sağlanabilir.” denildi.

-“Adalet gecikemez, adalet ertelenemez”

Şampiyon Melekler, rehber gençler ve diğer kayıplar için verilen mücadelenin nefesleri tükenene kadar devam edeceği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çünkü biz biliyoruz ki, onların hakkını savunmak, insanlık onurunu savunmaktır. Kamuoyunu, tüm kurumları ve vicdan sahibi herkesi bu davada sesimizi yükseltmeye davet ediyoruz. Adalet gecikemez, adalet ertelenemez.

Adalet er ya da geç tecelli edecek; suçlular hesap verecek ve şampiyonlarımızın, sevdiklerimizin hakkı teslim edilecektir.”