Merit Sosyal İşler Koordinatörlüğü ile Girne Özgür Ada Lions Kulübü iş birliğinde, Meritta Çocuk Kulübü’nün katkılarıyla SOS koruması altındaki çocuklara yönelik anlamlı bir sosyal sorumluluk etkinliği düzenlendi.

Merit Park Hotel bünyesindeki Meritta Çocuk Kulübü bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar; oyun, müzik, yüz boyama ve çeşitli aktivitelerle keyifli bir gün geçirdi. Gün boyunca çocuklara yiyecek ve içecek ikramlarında da bulunuldu.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Merit Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, çocukların mutluluğuna ortak olmanın kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti. Gürses, etkinlikte sevgi ve dayanışmanın birleştirici gücünün de paylaşıldığını ifade ederek, organizasyona katkı sağlayan Girne Özgür Ada Lions Kulübü ve Meritta Çocuk Kulübü’ne teşekkür etti.

Gürses, toplumsal dayanışmayı güçlendiren projelere destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Çocukların güzel anılar biriktirmesini ve sosyal dayanışma bilincinin güçlendirilmesini amaçlayan etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Çocukların yüzlerindeki tebessüm ise günün en anlamlı anlarından biri olarak öne çıktı.

Girne Özgür Ada Lions Kulübü, Merit Sosyal İşler Koordinatörlüğü ve Meritta Çocuk Kulübü’nün katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlik, kurumlar arası iş birliğinin toplumsal faydaya dönüşmesine örnek oldu.