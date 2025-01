Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü bu akşam Başbakanlık önünde eylem gerçekleştirdi. Eylemde CTP Gençlik Örgütü Başkanı İsmail Barbaros da basın açıklaması gerçekleştirdi. Barbaros'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bu akşam burada hükümetin bizi mahkum etmeye çalıştığı karanlık geleceği gören ve buna itirazı olan bir grup genç olarak toplandık. Neresinden tutulursa tutulsun elde kalan, hangi yönden bakılırsa bakılsın yozlaşmış olan, her hali ile çürümüş olan bu yapı, biricik adamızı her geçen gün umutsuzluğa ve karanlığa sürüklemektedir.

Narenciye üreticilerinin ürünleri ihracatı bilinçli bir şekilde her yıl azaltılıyor, ürünler dallarda kalıyor. Sizlere soruyoruz ey ağalar? Üretici olmayı hedefleyen bir genç bunları görünce sizce ne düşünür?

Vatandaşların bankalara olan borçları en yüksek seviyesine ulaştı. Bir ev almak, bir araba almak, bir düğün yapmak için çalışan bir genç çift bunu görünce sizce ne düşünür?

Yatırımsızlık ve öngörüsüzlük nedeni ile elektrik kesintisi hayatımızın bir parçası oldu, yaz ayları tıpkı bir kabus haline döndü. Senenin 317 günü yeterli güneş ışığı alan ülkemizde solar panel kullanamamak ve dünyanın en pahalı elektriğini ödemek zorunda olacak bir genç sizce ne düşünür?

Daha yeni doğmuş bir bebeğin hayatını kaybettiği ve tek bir makam sahibi yöneticinin bile sorumluluk almadığı bir ülkede yeni bebek sahibi olan çiftler bebeklerini hasta olunca hastaneye götürmesi hakkında ne düşünür?

En doğal insani haklardan biri olan eğitim bile hakkının gasp edildiği, kurultay dolayısı ile yapılmayan atamalardan doğan öğretmen eksikliği sebebi ile okulların açılmamasını gören bir genç sizce ne düşünür?

Külliye yapımına milyarlarca lira harcanırken bakımsızlıktan dökülen okullardaki sınıflar yerine konteynerlerde eğitim görmeye maruz bırakılmış bir genç sizce ne düşünür?

Üniversite harçlarının dudak uçuklatan miktarlara ulaştığı, hak edilmiş bursların periyodik biçimde ödenmediği, öğrenciler dışında her kesimin gerek asgari ücret artışı gerekse hayat pahalılığı artışı vasıtasıyla ayakta durmaya çalıştığı ülkemizde, bursların sene sadece bir kez ocak ayındaki asgari ücretle saptandığını gören öğrencilerimiz sizce ne düşünür?

İhalesiz olarak ve nerden geldiği belli olmayan, içeriği kontrol edilmeyerek alınan santral yakıtının yaydığı kapkara ve zehirli gören gençler sizce ne düşünür?

Kendi nüfusunu bile açıklamaya korkan bir başbakanı gören bir genç bu ülkede güvende olup olmadığını konusunda sizce ne düşünür?

Diplomaların sahte olduğu, alınan eğitimin uluslararası geçerliliği olmayan bir ülkede eğitim görmeyi düşünen gençler sizce ne düşünür?

Cinsel eğitimin neredeyse hiç olmadığı, cinsel yolla bulaşan hastalıkların ülkede yaşayan insanlar arasında inanılmaz bir biçimde arttığı, toplumun bu konuda bilincini ve farkındalığını artırmayan bu konuda gailesi hiç olmayan bir hükümet hakkında sizce gençler ne düşünür?

Bizler size gençlerin ne düşündüğünü söyleyelim ey ağalar! Göç etme imkanı olanlar göç etmeyi, imkanı olmayanlar ise umudunu yitirmeyi ve sizlerin yarattığı korku, torpil, rant, hırsızlık, rüşvetçilik, yandaşlık, abicilik, umursuzluk ve sadaka düzenine hayatını kurtarmanın başka yolu olmadığından dolayı boyun eğmeyi düşünmektedir.

Bu gece burada toplanmış bir grup aydın genç olarak, genç kardeşlerimize bir çağrımız vardır. Umutsuzluğa kapılmayın, en karanlık gecenin bile sonu aydınlık sabahlardır. Bizler ülkemizi daha demokratik, daha çağdaş ve daha aydınlık yarınlara taşımak için canla başla mücadele etmeye devam edeceğiz. Sesi çıkmayan, antidemokratik düzenin zincirleri arasında kendini ifade etme özgürlüğü bulunmayan her bir genç kardeşimiz için mücadelemiz devam edecektir.

Sizler bizi bu ülkeden göç etmeye zorlamak için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz ya size verilecek tek bir cevabımız var; elinizden geleni ardınıza koymayın, çünkü en sonunda direne direne kazanacağız!"