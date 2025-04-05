Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, TV2020’de katıldığı programda Gökçe Örnekal’ın sorularını yanıtladı.

Okullardaki başörtüsü konusunda yaşanan tartışmalara ilişkin görüşü sorulan Taçoy, “bir işi siyasallaştırmak, toplumu siyasallaştırma noktasındaki bir tartışmanın içerisine getirmek kadar yanlış bir şey yoktur” dedi.

Taçoy, yasaların toplum bireylerini 18 yaşına kadar “çocuk” olarak gördüğüne işaret ederek, ağırlıklı çoğunluğu Müslüman olan Kıbrıs Türkü’nün modern İslam’ı benimsediğini söyledi.

Kıbrıs Türk Halkı’nın hiçbir dönemde İslam dinine olan inancından ve bayrağına olan sevgisinden asla vazgeçmediğine dikkat çekerek, ağır baskıların olduğu İngiliz döneminde bile bunun böyle olduğunun altını çizdi.

Okullarda başörtüsü konusunun iki grup tarafından iki farklı düşünce çerçevesinde tarafların birbirine baskı kurmaya çalıştıkları bir şekle dönüştüğünü ifade eden Taçoy, yaratılan siyaseten tartışma ortamının büyük bir çekişme yarattığını kaydetti.

“bugün bunu yaşamak bu toplumun ihtiyacı mıdır” diye kendi kendisine sorduğunu anlatan Hasan Taçoy, “bu ülkede hiçbir zaman dini siyasete alet etmedik, ancak şu an bunu körükleyen taraflar var” dedi.

“evet bu ülkede düşünce özgürlüğü var ama kimse de çıkıp bana ‘git Güney’de yaşa’ diyemez” vurgusu yapan Taçoy, “niyetim taraf tutarak konuşmak değil, bu işin çözümünü bulabilmektir” ifadelerini kullandı.

Taçoy, konunun uç taraflarıyla tartışıldığını ve her iki tarafa da “ırkçınız” diyebildiğini dile getirerek, “bu işi daha farklı çözebilecekken toplumu gerdik ve ikiye böldük. Bunu ben asla kabul edemem” dedi.

Yaşanan tartışmanın dini bir boyutu bulunmadığının ve tamamen siyasi olduğunun altını bir kez daha çizen Taçoy, “bu saate kadar hükümetten görüşümü soran da bilgi veren de olmadı. Parti meclisi bu konuyla ilgili toplantıya çağrıldı, ancak ben bu konunun tartışma yerinin Parti Meclisi olduğuna inanmıyorum. Siyasallaştırılmış bir şeklin oraya kadar taşınmasına ve toplumun daha fazla gerginliğe götürülmesine karşı olduğum için de o toplantıya katılmayacağım” dedi.

UBP milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra’nın konuya ilişkin açıklamalarının da sorulduğu Taçoy, “İzlem hanımın düşünceleri kendi yaşadığı sosyal ortam açısından en doğru düşüncelerdir. İzlem hanım toplumun büyük bir kesiminden de takdir ve teşekkür aldı. Kendisiyle henüz konuşmadım. Ama bir özgür düşünceyi kendisi orada ifade etmiştir. Cesaret göstermiştir ve ben dahil bu cesareti bir çok siyasetçi ortaya koymamıştır. Siyasetçi ortaya koyduğu görüşün arkasında sonuna kadar durmaya mecburdur. Parti Meclisinde alınacak olan içtihat kararı beni bağlayacaktır. Ne sonuç çıkacağından eminim. Baş örtüsünün lehine bir şey çıkacaktır. Konunun tartışma yeri orası olmamalıdır. Bu çok hassas bir konudur. Öyle bir gündeyiz ki Kıbrıs meselesinde siyaseten bir ayrışma yaratacak bir yapı var. Kıbrıs konusunda bir paketin gündeme geleceğini 2022’den beri söylemekteyim. Bir kapsamlı çözüm planı önümüze gelecek. Türkiye’nin garantörlüğünün de dahil olduğu, Kıbrıs Türkü’nün bugüne kadarki tüm kazanımları bu planda sulandırılacak. Bugün baş örtüsü konusu siyasileştirilerek yapılan tartışmalarla Türkiye’ye tepki konuluyor. Yanlış üzerine yanlış yapmayalım. Bağlarımızı sıkı tutmamız gereken bu dönem içerisinde aramızı sulandıracak, bulandıracak bir ortam yaratılmasına fırsat vermeyelim. Devlet erkimizi ortaya koyalım. Bizim geleceğimize yönelik endişelerimizin boyutu din değildir. Dinimizden vazgeçmeyeceğiz, dilimizden de vazgeçmeyeceğiz. Bayrağımızdan vazgeçmeye de hiç niyetimiz yok. Türkiye’ye karşı oluşturulmaya çalışılan karşıt duruş ihtiyacımız olan bir şey değildir. Bu akıl tutulmasından herkes kurtulsun” ifadelerine yer verdi.