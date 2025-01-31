Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü Başkanı İsmail Barbaros, burslarla ilgili listenin nesnel, şeffaf, adil ve objektif kriterlere dayandırılması gerektiğini belirtti.

Yazılı açıklama yapan Barbaros, “Bursların hangi alanlarda ve hangi programlarda verileceği, öğrencilerin eğitim ve kariyer yolculuklarını şekillendiren bir faktör olduğu için, bu listenin nesnel, şeffaf, adil ve objektif kriterlere dayandırılması gerekmektedir. Öğrencilerin haklarını savunmak adına bu listeye dair daha aydınlatıcı açıklamalar yapılması elzemdir.” ifadelerini kullandı.

Yıl içinde artan enflasyon ve yükselen yaşam maliyetlerinin, “öğrencilerin aldığı bursların giderek komik rakamlara dönüşmesine yol açtığını” söyleyen Barbaros, öğrencilerin okul ücretlerini ödemek bir yana, en temel kişisel ihtiyaçlarını bile zar zor karşılayabildiğini belirtti.

Yasal mevzuatın değiştirilmesi gerektiğini dile getiren Barbaros, bursların güncel asgari ücrete endekslenmesi ve her asgari ücret artışının burs miktarlarına da yansıtılmasını talep etti.

Ekonomi ve mali politikayla ilgili eleştirilerde bulunan Barbaros, ekonomik sistemin sürdürülebilir olmamasının, toplumun geniş kesimlerini, en temelde de gençleri “belirsizliğe ve çaresizliğe sürüklediğini” söyledi.

Barbaros, 2021 yılından bu yana yıllık enflasyonun yüzde 50’nin altına düşmediğini, hayat pahalılığı ve artan zamların, yaşamı daha da zorlaştırdığını belirterek, hükümetin bu durumla ilgilenmediğini savundu.

Barbaros, “Öğrencilere ise artan yaşam maliyetleri, kira ve yurt fiyatları, akaryakıt ücretleri, toplu taşıma fiyatları ve temel ihtiyaçlara ulaşmanın zorluğu karşısında ‘minimalist’ bir yaşam dayatılıyor" dedi.

Dün yapılan toplantıda, itirazlara rağmen asgari ücretin değişmeden, "hayat pahalılığının altında bir artış alarak" brüt 43 bin 469 TL, net olarak ise 37 bin 818 TL olarak belirlendiğini anımsatan Barbaros, “Yüksek Öğrenim Ve Dış İlişkiler Dairesi; Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasasına” atıfta bulunarak, mevcut yasal düzenleme nedeniyle, burs miktarlarının yılın başında belirlendiğini ve yıl boyunca değişim göstermesinin "önünün kesildiğini" belirtti.

Burs ödemelerinin geciktiğini de belirten Barbaros, burs ödemelerinin denetlenmediğini, öğrencilerin mağdur edildiğini savundu.

İlgili yasa, öğrencilerin, öğrenim gördükleri alanlardaki ücretli akademik faaliyetler dışında maaşlı bir işte çalışmasını bursların kesilme sebebi olarak gördüğünü kaydeden Barbaros, uygulamanın, öğrencileri maddi açıdan zor duruma soktuğunu, öğrencilerin ek gelir elde etme hakkını engellediğini belirtti.

Barbaros, burs kapsamına dahil olan ve olmayan lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının ileri alan listesinin hangi kriterlere göre belirlendiğinin bilinmediğini savunarak , " Bizler, eğitim hakkımıza sahip çıkıyor ve bu adaletsiz politikaların derhal sonlanmasını talep ediyoruz. Yetkilileri, öğrencilerin sesine kulak vermeye ve acilen gerekli düzenlemeleri yapmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.