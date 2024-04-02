Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Girne İlçesi, ülkede yaşanan “diploma yolsuzluğuna” tepki göstermek için Girne’de eylem yaptı.

CTP’den verilen bilgiye göre pankart açarak, basın bildirisi okuyan gençler, ülkede “torpil düzeni” yaratıldığı yönünde görüş belirterek, bunu eleştirdiler ve adaletin gerçeği ortaya koyacağına inandıklarını kaydettiler.

Eyleme CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, MYK üyesi Birol Karaman ve Gençlik Örgütü Başkanı Çise Mevlit de katıldı.

CTP Gençlik Örgütü Girne İlçe Başkanı Dünay Laçin Soyal tarafından okunan basın açıklamasında, “Çarpık düzende yaşam mücadelesi verirken aynı zamanda bileğimizin hakkıyla kazandığımız eğitim burslarının bile ödenmediği bu zor ekonomik koşullar altında eğitim hayatımızı sürdürmeye çalışan gençleriz. Birileri sahte yollarla elde ettiği diplomalarıyla makamlarında gününü gün ederken, biz gençler gecemizi gündüzümüze katarak bazılarımız ülkemizde, bazılarımız ise yurtdışında eğitimimizi tamamlamaya çalışıyoruz. İş bulabilmek için bile çok fazla çaba sarf etmek zorunda kalıyoruz” denildi.

Gençlerin diploma sahteciliğiyle alakalı hayal kırıklığının da ifade edildiği açıklamada, sürecin yargı mercilerinde titizlikle takip edilip sonuçlandırılması talep edildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın sahte diplomalarla ilgili "pişmanlık düzenlemesi" söyleminin de eleştirildiği açıklamada, bunun gerçeklere müdahale olacağı belirtildi.