Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Girne İlçesi ile Çatalköy-Esentepe Belediyesi Yürüyüş Kulübü'nün birlikte organize ettiği doğa yürüyüşü dün gerçekleştirildi.
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CTP’den verilen bilgiye göre, CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ile öğretmen Erkan Çelikeri’ye teşekkür etti.
Alevkayası’ndan Ermeni Manastırı’na gerçekleştirilen yürüyüşe CTP Gençlik Örgütü üyelerinin yanı sıra bölge halkı da katıldı.
Editör: Burhan CANBAZ