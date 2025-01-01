Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, 2024 yılının farklı alanlarda sorunların yaşandığı bir yıl olduğunu, hükümetin sıkıntıları aşmak adına adım atmadığını savunarak, 2025 yılı için erken seçim çağrısında bulundu.

Erhürman, 2024 yılının insanların alım gücünün düştüğü, ekonomideki hareketliliğinin “zafiyet içine girdiği” bir yıl olduğunu söyledi.

2025 yılında Cumhurbaşkanlığı seçiminin yanında erken genel seçimlerin yapılması gerektiğini söyleyen Erhürman, “Ekonomide, kamu hizmetlerinde, dış politikada hükümet sıfırı tüketti. 2025 yılını bu zihniyetten kurtulma yılı olarak görmemiz lazım.” dedi.

Erhürman, 2024 yılını Kıbrıs sorunu açısında da değerlendirerek, “Kıbrıs Türk halkının dünyadan en fazla soyutlandığı, Sarayönü’ne en fazla hapsedildiği yıl olarak geçti” diye konuştu.

CTP Genel Başkanı Erhürman, 2024 yılını değerlendirdi, 2025 yılına ilişkin beklentileri dile getirdi.

-“Tüm gelir getirici sektörlerin aynı anda “bir türbülansa sokuldu”

KKTC’de ekonominin lokomotifleri arasında yükseköğretim, inşaat, üretim, tarım gibi sektörlere bakıldığında tüm gelir getirici sektörlerin aynı anda “bir türbülansa sokulduğunu” söyleyen Erhürman, tüm sektörlerde bir gelir kaybı yaşandığını savundu.

Turizmin, casino turizmi dışında beklenen düzeyde olmadığını, yükseköğretimde yaşanan sıkıntıların Avrupa’daki kalite kurumlarının farklı perspektif geliştirecek noktaya ulaştığını söyleyen Erhürman, ticarette verilerin kuzeyden güneye geçişlerde yüzde 18 artış, güneyden kuzeye geçişlerde yüzde 11 azalma olduğunu gösterdiğini belirtti. Erhürman, “Ticaret büyük ölçüde güneye kaymış durumda, bu restoran ve cafeleri de etkileyen bir durum…” dedi.

-“Ekonomi, kamu gibi alanlarda sorunlar”

Tarım, hayvancılık, harnup, patates gibi üretim alanlarında da sorunlar yaşandığını dile getiren Erhürman, 2024’ün genel tablosunun, insanların alım gücünün düştüğü, ekonomideki hareketliliğin “zafiyet içine girdiği” bir dönem olduğunu söyledi.

Kamu hizmetlerinde de sıkıntılar yaşandığını dile getiren Erhürman, sağlıkta ilaç sıkıntısının yıl boyu devam ettiğini, nüfustaki artışın hastane ve okullarda yoğunluğun artmasına neden olduğunu dile getirdi.

Erhürman, depremle ilgili güçlendirme çalışmalarında sıkıntılar yaşandığını, Müteahhitler Birliği’nin çalışmalardan çekildiğini açıkladığını anımsattı.

Okullardaki prefabrik sınıfların sadece depreme karşı güçlendirme amacıyla kullanılmadığını dile getiren Erhütman, “hesapsız ve plansız nüfus artışından” da kaynaklanan bir olgu olduğunu, sınıfların dolduğunu, yeni sınıf ihtiyacının ortaya çıktığını belirtti.

Özel ile kamu okulları arasındaki “farkın da gittikçe açıldığını” dile getiren Erhüman, kamu okulları arasında da prefabrik kullanılan- kullanılmayan gibi farklılıklar yaşandığını söyledi.

Erhürman, eğitimde “tarihte bir ilk yaşandığını, UBP’nin kurultayı nedeniyle okulların bir hafta geç açıldığını” kaydetti.

CTP Genel Başkanı Erhürman, 2024 yılını Kıbrıs sorunu açısında da değerlendirerek, “Kıbrıs Türk halkının dünyadan en fazla soyutlandığı, Sarayönü’ne en fazla hapsedildiği yıl olarak geçti.” diye konuştu.

-“Halkın genelinde bir yurtsuzluk hissi var”

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının alım gücünün gerilediğini, halk arasında kademelerin oluştuğu, güneye geçemeyenler ile geçenler ayrımının yaşandığını söyledi.

İnşaat sektöründe çalışanların Güneydeki tutuklamalar nedeniyle güneye ve Avrupa’ya gidemez hale geldiğini belirten Erhürman, bazı Kıbrıslı Türklerin ise Türkiye’ye gidemez hale geldiğini söyledi.

Erhürman, “Ekonomide, kamu hizmetlerinde ve dış politikada bu hükümet sıfırı tüketti. 2025 yılını bu zihniyetten kurtulma yılı olarak görmemiz lazım.” dedi.

Kıbrıs Türk halkının ciddi bir varoluş mücadelesi verdiğini belirten Erhürman, “Şu anda kendi varoluşunun devam edip etmeyeceğini sorgular duruma düştü. Ben sokağın sesiyle söylüyorum. Her gittiğim ilçede insanlar, gaziler, şehit yakınları ‘Biz bu mücadeleyi bugünlere gelelim diye mi verdik’ diyorlar. Bu çok çarpıcı bir cümle…” diye konuştu.

Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı kendini bir kalabalığın içinde gettolaşmış, kendi ülkesinde kendi gettosunda yaşamak zorunda bırakılmış bir halk olarak hissediyor. Halkın genelinde bir yurtsuzluk hissi var.” dedi.

Çocukların göç etme konusunu dillendirdiğini söyleyen Erhürman, “Bizim temel derdimiz kendi ayaklarımız üzerinde durmak… Biz varız, özneyiz bu adanın eşit ortaklarıyız demekti. Çocuklarımız da gitsinler eğitimlerini alsınlar ama hayatlarını bu ülkede kursunlar ama öyle bir noktaya geldik ki herkes ülkeyle ilgili yurtsuzluk hissine sahip noktaya geldi.” ifadelerini kullandı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, beyin göçü yaşandığını, geleceği parlak görmeyen insanların göç ettiğini belirtti.

“2025’in aydınlık olabilmesinin yolunun hükümetten kurtulmak olduğunu” ileri süren Erhürman, “Kurtulduğumuz takdirde bir 2025’ten itibaren bir restorasyon sürecine girme şansı buluruz.” diye konuştu.

-“Erken seçim çağrısı”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 2025 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacağını, erken seçimlerin de yapılması gerektiğini savundu.

Halkın gelirinin rakamsal olarak yükselmesine rağmen alım gücünün düştüğünü, hayat pahalılığında geriye doğru bir değişiklik yapıldığı zaman alım gücünün daha da düşeceğini söyleyen Erhürman, hükümetin atmayı planladığı adımların ülkedeki tüm sınıfsal yapı ve kademeleri “bugünden de kötüye götüreceğini” iddia etti.

2025’te Cumhurbaşkanlığı seçiminin takvimli bir seçim olduğunu söyleyen Erhürman, “Halkın varoluşu açısından dilerim ki 2025 yılı içinde bir de erken seçim gerçekleşir” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, tüm halka mutlu, huzurlu, sağlıklı bir yıl dileğinde bulundu.