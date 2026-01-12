Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda, Lefke ve Güzelyurt’taki sıkıntılara dikkat çekti.

İncirli, Lefke Gazi Lisesinde yaşanan sorunların ivedilikle çözülmesi yanında asgari ücret masasının yeniden kurulup, gerçek hayat pahalılığı oranının yansıtılmasını istedi.

Sıla Usar İncirli, 62. Madde kapsamında yaptığı konuşmada, ülkenin her alanında birçok sorun yaşandığını, merkezden çıkıp biraz batı tarafına bakmak istediklerini ve oradaki sorunlara vurgu yapmak istediklerini ifade etti.

İncirli, Lefke Gazi Lisesinde büyük bir dram yaşandığını belirterek, lisede çekilen fotoğrafları Meclis kürsüsünden gösterdi, çocukların, öğretmenlerin sıkıntılarını anlattı, eleştirilerde bulundu.

Başbakan Ünal Üstel ve Milli Eğitim Bakanını da eleştiren İncirli, Başbakanın, Güzelyurt Hastane inşaatındaki davranışları ve açıklamalarına değindi, oradaki söylemlere, ülkede her alanda yaşananlara bakıldığında hükümetin güvenini kaybettiğini, iradesi olmadığını savundu.

İncirli, Lefke Gazi Lisesinde öğrenci ve öğretmenlerin zor şartlarda, sıkıştırılmış konteynerlerde eğitim görmek zorunda bırakıldığını kaydetti, tuvalet sıkıntılarını anlattı, Başbakana birlikte oraya gidip inceleme çağrısı yaptı.

Fotoğrafları kürsüden paylaşmak zorunda kaldığını çünkü hükümetin halka hizmet etmediğini, en ivedi konularda bile çözüm bulamadığını ileri süren İncirli, bu durumun sürdürülebilir olmadığına, gereken önlemlerin alınması gerektiğine işaret etti.

Şubat tatilinde yeni bir binaya hızlıca başlanması ve yeni eğitim yılına bitirilmesi gerektiğini belirten İncirli, çocukların mağdur edilemeyeceğini, Lefke Gazi Lisesinin bu şekilde devam edemeyeceğini, hızlıca çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.

İncirli, Güzelyurt Hastanesinin de 15 Kasım 2025 tarihinde açılacağının söylendiğini ancak hala tamamlanmadığını anlattı, sürecin uzamasının ek işlerden kaynaklandığını, her işte ve her yatırımda bunun böyle olduğunu, bu durumun maliyeyi daha da borçlandırdığını kaydetti.

İncirli, borçların da daha çok borçlanmayla ödenmeye çalışıldığını ifade ederek, hükümeti eleştirdi, plansızlığın, denetimsizliğin ülkeyi borç kısır döngüsüne soktuğunu ileri sürdü.

Asgari ücret konusuna da değinen İncirli, asgari ücrete hayat pahalılığı altında artış verilmesinin yasaya aykırı olduğunu belirterek, kayıt dışılığın teşvik edildiğini söyledi.

Bu yüzden bu kararın iptal edilip yeniden masanın toplanmasını ve hayat pahalılığının gerçek şeklinde yansıtılmasını isteyen İncirli, doğru olanın yapılması durumunda destek vereceklerini kaydetti.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, Lefke Gazi Lisesindeki durumla ilgili kamuoyuna bilgi vererek, bu konuda gereken gaile ve sorumluluğu taşıdıklarını, hükümet olarak okulu görmezden gelmediklerini, eğitime yaptıkları katkıların ve okulların ortada olduğunu söyledi.

Deprem riski taşıyan lisede gereken incelemeleri yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, burayı boşaltırken çocukların en iyi şekilde eğitim alması amacıyla adımlar attıklarını ifade etti ve o dönem okul aile birliği ve okul idaresi ile yapılan görüşmeleri anlattı.

Sonrasında okula yaptığı ziyarette gördüğü yerleşimin yanlış olduğunu söylediğini, gereken tepkiyi kendisinin de gösterdiğini, yeni düzenleme yapıldığını anlatan Çavuşoğlu, bir çocuğun zarar görmemesi adına gereken düzenlemeleri yaptıklarını, gereken düzenlemelerin de uzmanların desteğiyle yapıldığını kaydetti.

Çavuşoğlu, okul müdürüne, Meclis kürsüsünden gösterilen fotoğraflara dayanarak, gereken soruları soracağını, gerekirse soruşturma açacağını, tuvalet kapılarının nerede olduğunu, kuyuların neden temizlenmediğini ve tüm bunlardan bakanlığın neden haberi olmadığını soracağını, gereken hesabın sorulacağını belirtti.

Lise inşaatının gecikmesinin sebeplerine de değinen Çavuşoğlu, bölgedeki sivil toplum örgütlerinin, mevcut binanın yıkılması konusundaki karşı görüşlerini anlattı, Anıtlar Yüksek Kurulu ile görüştüklerini, yazı yazdıklarını ancak karar alınamadığını kaydetti.

Çavuşoğlu, yeni bir yer de bakarak önerilerde bulunduklarını ancak ısrarla mevcut binadan ayrılmadan bir çözüm talep edildiğini, iddialar ortaya konduğunu, o okulun da mimari açıdan güçlendirilmesinin imkansız olduğunu anlattı.

Çavuşoğlu, bu sıkıntılar olmasa bugüne kadar okulun bitmiş olacağına vurgu yaparak, sorunu çözmek için gereken çalışmaları yapmaya devam edeceklerini ve sorunu bu hafta çözeceklerini ancak o güne kadar da çocukların en güvenli en iyi şekilde eğitim görmelerini sağlamak amacıyla çalışacaklarını söyledi.

Hükümetin, bakanlığın gereken sorumluluğu taşıdığını ifade eden Çavuşoğlu, hükümetin bugüne kadar ülkede eğitime en büyük katkıyı yatırımı yaptığını vurguladı, “Siz konuşacaksınız, biz yapacağız, övüneceğiz” dedi.

Bir soru üzerine çarşamba günü yapacakları toplantılarla lise ile ilgili son kararı vereceklerini, ihale ile maddi konuda sorun olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, yerel yönetimin de okula destek vermesini istedi.

-Hasipoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da, ülkede hayat pahalılığı yükselirken, asgari ücret ne kadar yükselirse yükselsin yeterli olmayacağını, ancak geçmiş dönemlerde de hayat pahalılığı artışının daha az uygulandığını ifade etti . Hasipoğlu, bu yüzden piyasa ucuzlaması ve denetimin önemine işaret etti.

Hasipoğlu, asgari ücret oranına yansıtılan hayat pahalılığının düşük olduğu iddialarına katılmadığını, bu konunun daha önce mahkemeye de taşındığını ancak burada önemli olanın kriter belirleme verilerinin yansıtılıp yansıtılmadığı olduğunu belirtti. Hasipoğlu, asgari ücretliyi aldıkları önlemlerle ve verdikleri desteklerle hayat pahalılığı karşısında zarara uğratmadıklarını anlattı.

KKTC vatandaşı sigortalı sayısının 78 bin 954 olduğunu ifade eden Hasipoğlu, ülkede 86 bin üzerinde de yabancı çalışan olduğunu, bu paranın belli bir kısmının ülke dışına gönderildiğini, o yüzden yerli istihdamı desteklediklerini kaydetti.

Hasipoğlu, destekleri çalışanların hesabına yatıracaklarını belirterek, böylece hayat pahalılığı yansımasının 22.90 civarında olacağını ifade etti.

Soruları da yanıtlayan Hasipoğlu, Hür-İş’e bazı konularda hak verdi, artık tüm ödemelerin banka üzerinden yapılacağını, meslek düzenlemesi yapılacağını, ödemelerin gerçek ücretini görmek amacıyla gerekli adımların atılacağını söyledi. Hasipoğlu, prim desteklerinin de yapıldığını, ayrıca desteklerin de net olacağını söyledi.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel de söz alarak, hükümet olarak istikrar içinde geçmişten kalan yarım kalan tüm projeleri bitireceklerini söylediklerini ve bu amaçla çalıştıklarını vurguladı.

Üstel, 2013-2022 arası yarım kalan projelerin tümünü bitirip 2026 sonuna kadar halkın hizmetine sunacaklarını kaydetti, bugüne kadar yapılan karayolları altyapısı ile sağlık alanındaki yatırımlara işaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokoller ve kendi kaynakları ile yaptıkları yatırımları anlatan Üstel, Güzelyurt Hastanesinin tamamlanması ve bölgedeki hastane ile sağlık ocaklarının güçlendirilmesi için de adımlar attıklarını kaydetti.

Girne ve Lefkoşa’da da sağlık alanında adımlar atıldığını, halka verdikleri tüm sözleri yaşama geçireceklerini ifade eden Üstel, Güzelyurt Hastanesini bitirmek için de yoğun şekilde çalıştıklarını ancak ülke genelinde de yatırımları hızlandırdıklarını, depreme dayanıklı hale getirmek için de gerekli güçlendirmeleri yaptıklarını söyledi.

Üstel, 2026 yılında da tüm projeleri tamamlamak için tüm ekiplerle çalıştıklarını, tüm bölgeleri gezdiğini, yetkililerden bilgiler aldıklarını ve sorunları çözmek için gereken adımları attıklarını kaydetti.

Güzelyurt Hastanesinin en önemli sorunlardan olduğunu iyi bildiğini, bu yüzden mevcut şekilde değil, daha çağdaş ve iyi bir proje ile bunu hayata geçirmek için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Üstel, mevcut firmanın 15 Kasım 2025’te tamamlanacağı sözü verdiğini anımsattı. Hastahanenin verilen söz rağmen bitmediğini, onu denetim için inşaata ziyarette bulunduğunu, aktaran Üstel, bunun yanında narenciye fiyatlarını da açıkladıklarını, üreticiye destek verdiklerini anlattı.

Üreticinin yüzünün güldüğünü ifade eden Üstel, süreci anlattı, bu çerçevede hastaneyi de habersiz ziyaret ettiklerini, ancak mevcut durumu görünce hesap sormasının hakkı olduğunu, bu hesabı da halka hızlı bir şekilde hizmet için sorduğunu vurguladı.

Üstel, tüm yetkilileri sorguladığını, çünkü halka hizmette zaman kaybının olamayacağını ifade ederek, gelecek günlerde de Karpaz bölgesini ziyaret edip, Pamuklu Hastanesini inceleyeceğini anlattı. Üstel, kimseyi rencide etmek için değil, herkesin sorumluluğu içinde hareket etmesi için gereken uyarıları yapacaklarını da söyledi.

Lefke Gazi Lisesinde çocukların güvenli çağdaş eğitim alması için gereken adımların atılacağını ifade eden Üstel, burada yaşanan sıkıntıları ve tartışmaları anlattı, bu tür süreci uzatan yaklaşımların doğru olmadığını kaydetti.

Asgari ücret ile ilgili gerekli adımların atıldığını, desteklerin verildiğini, ne emekçiyi ne de işvereni ezdirmediklerini ifade eden Üstel, “Gelin yasayı birlikte yapalım, az alana çok, çok alana az hayat pahalılığı verelim, varsanız gelin komisyonu kuralım” dedi. Üstel, soru üzerine Girne Hastanesinin en geç Hazirana kadar açılacağını da söyledi.

İncirli de, adil paylaşım için yapılacak her girişime destek vereceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Mecliste çalışmalar yapan TBMM AB Uyum Komisyonu heyetini selamladı.