CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Bostancı’yı ziyaret etti.

Erhürman, “Bu halkın, bu halkın çocuklarının, gençlerinin, sporcularının, iş, kültür, sanat, bilim insanlarının dünyayla buluşması için gece gündüz çalışacağımıza söz veriyoruz” dedi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Erhürman’a Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ve birçok milletvekili de eşlik etti. Çeler ve Gulamkadir de birer konuşma yaptı.

-Erhürman: Umudumuz çocuklarımıza huzurlu, mutlu yaşayacakları bir Kıbrıs’ı miras bırakmaktır

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Söze başlarken sevgili Tahsin Mertekçi’nin anısı önünde sevgiyle, saygıyla, hasretle eğilirim. İlker Kılıç ağabeyimizi kaybettiğimiz günün de yıldönümü. Onun da anısı önünde sevgiyle, hasretle eğiliyorum. Bu mücadele çok uzun bir mücadele. Mücadelede kaybettiğimiz arkadaşlarımız var. Biz onların mücadelesini miras olarak aldık ama bütün umudumuz, çocuklarımıza, mücadeleden daha fazla huzurlu, mutlu yaşayacakları bir Kıbrıs’ı onlara miras bırakmaktır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı makamının tören paşalığı olmadığını belirten Erhürman, “Dünyayla buluşma sıkıntısı yaşayan bir halkız. KKTC, Türkiye Cumhuriyeti dışında herhangi bir devlet tarafından tanınmadığı için Cumhurbaşkanlığı makamı toplum liderliği sıfatıyla derdimizi dünyaya anlatacak olan makamdır” diye konuştu.

“BM şemsiyesi altında Hristodulidis her neyse bizim cumhurbaşkanımız da odur. Görüşme masasından kaçarsanız, “Görüşmem” demeye devam ederseniz Kıbrıslı Türklerin varlığı hatırlanmaz olur” diyen Erhürman, 19 Ekim’den sonra kimsenin Kıbrıs Türk halkını görmezden gelemeyeceğine, kimsenin bu halk yokmuş gibi davranamayacağına işaret etti.

-“Hiç kimse bu halkın dünyayla buluşmasına engel olamayacak”

Erhürman “Tarihimizde ilk kez beş yıl müzakeresiz geçtiyse bu övünülecek bir şey değildir” dedi ve beş koca yılın tamamen müzakeresiz geçtiğini dile getirdi.

“Tatar beş senedir 'Kahve içmem, yemek yemem' dediğinde karma evliliklerden doğan çocukların hakları açısından bir adım ilerleme oldu mu?” diye soran Erhürman, hiçbir konuda ilerleme kaydedilmediğini belirtti.

Tufan Erhürman, “Tatar’ın umurunda olmayabilir ama benim umurumdadır. Hristodulidis’e bu çocuklarımızın haklarını yedirtmeyeceğiz” dedi.

Hristodulidis’in birçok ülkeyle anlaşmalar yaptığını, İsrail ile anlaşmalar yaptığını hatırlatan Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının iradesi olmaksızın bu ada barut fıçısına çevrilemez. Egemenlik haklarının peşinde olan biziz. Sayın Tatar oturup seyretti. Sarayönü’nde konuşmakla yetindi. Bu ada bizim de adamızdır. İki eşit kurucu ortaktan biriyiz, hiç kimse bunu değiştiremez. Ne Baf’tan ne Limasol’dan vazgeçeriz. Her yerde hakkımız vardır” dedi.

Beş senedir içeride de toplum liderliği yapılmadığına vurgu yapan Erhürman, “Sayın Tatar her alanda beş yılı boş geçirdi. Hazır olun, 20 Ekim itibariyle Cumhurbaşkanlığına ciddiyet gelecek. Cumhurbaşkanlığında laubalilik olmayacak, ciddiyet olacak” dedi. Tufan Erhürman, “Bu halkın, bu halkın çocuklarının, gençlerinin, sporcularının, iş, kültür, sanat, bilim insanlarının dünyayla buluşması için gece gündüz çalışacağımıza söz veriyoruz” diye konuştu. “Kavga ederek, küserek, darılarak dünyadan uzaklaşmayacak, konuşarak, diyalog kurarak, bıkmadan, usanmadan anlatarak, haklarımızı alacağız” diyen Erhürman, hiç kimsenin, bu halkın dünyayla buluşmasına engel olamayacağının altını çizdi.

- Çeler: Bu seçimi alnımızın akıyla alacağız

Etkinlikte konuşan TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, “Birçok yerde konuşma yapıyorum ama burada konuşma yapmak benim için duygusal anlam taşır. Sevgili Tahsin Mertekçi’yi anmadan konuşmama başlayamam. Onun geleneğinden gelen bizler eminiz ki bugün burada olsaydı TDP’nin aldığı karara onay verecek, bu seçimler için sonuna kadar mücadele edecekti” dedi.

“Bu ülkeye öyle değerler lazım. Başta kendi beldesine ardından da bütün ülke için ciddiyetle mücadele eden, temsil eden, herkesi kucaklayan ve alnının akıyla görevini yapan siyasetçilere ihtiyacımız vardır” diyen Çeler, Tufan Erhürman’ın da onlardan birisi olduğunu vurguladı. Zeki Çeler, “TDP olarak kendi amblemimizi gönlümüze gömerek toplumun bizden beklentisini yerine getirdik. Bu seçimi alnımızın akıyla alacağız” diye konuştu.

-Gulamkadir: Mücadeleye devam ediyoruz, hep birlikte kazanacağız

Etkinlikte konuşan CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, Bostancı halkına yoğun ilgi ve katılımdan dolayı teşekkür etti. Çok kritik bir süreçten geçildiğinin altını çizen Gulamkadir, 19 Ekim’in bir önemine işaret etti. “İlk günden beri bizleri yalnız bırakmayan, bizimle omuz omuza veren TDP’ye teşekkür ederim” diyen Gulamkadir, mücadeleye hep birlikte devam edeceklerini ve hep birlikte kazanacaklarını vurguladı.