CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, Cypfruvex yönetimine eleştirilerde bulunarak, müdür, yönetim ve hükümet arasındaki krizden dolayı yeni sezona başlanamadığını iddia etti.

Yazılı açıklama yapan CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, Cypfruvex'in mali durumu ve yönetim performansı ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Son günlerde Cypfruvex'in yöneticileri tarafından yapılan açıklamaların “kamuoyunu yanıltmaya” yönelik olduğunu iddia eden Gulamkadir, Cypfruvex müdürü, yönetimi ve hükümetin “kendi aralarında yaşadıkları krizden” dolayı yeni sezona başlanamadığını savundu.

“Her yıl düzenli olarak başlayan greyfurt kesimi, Cypfruvex müdürü, yönetimi, Tarım Bakanlığı ve Başbakanlığın beceriksizliği nedeniyle bu yıl başlayamamıştır” iddiasında bulunan Gulamkadir, geçen yıl ve önceki yıllarda buzluğa konan yaş meyvelerin çürütülerek, çöpe atıldığını ileri sürdü

Hasat dönemlerinde kalite değil, yandaşça kişisel ilişkiler doğrultusunda kesimler yapıldığını iddia eden Gulamkadir, bu keyfi uygulamaların, üreticiyi mağdur ettiğini ve sektörün düzenini bozduğunu savundu.

Gulamkadir, uzun yıllar Cypfruvex'te görev yapan teknik personelin farklı kurumlara sürülmesinin şirketin bilgi birikimini zayıflattığını, geçen yıl yapılan kesimlerde üreticilerin perişan edildiğini, kesim sıralarında ve ödemelerde "yandaşlığın" ön plana çıktığını, keyfi uygulamalarla sektörün darmadağın edildiğini iddia etti.

Üçüncü ülkeden getirilen işçilerin nerede olduğunun bilinmediğini savunan Gulamkadir, yaşananların sorumlularının hesap vermediğini ileri sürerek nedenini sordu.

-“ Sayıştay'ı derhal göreve davet ediyoruz”

Şirketin 2019'da 16,5 milyon TL borçla devralındığı iddiasının “gerçeği yansıtmadığını” iddia eden Gulamkadir, “Bilinmesini isteriz ki, CTP döneminden UBP'ye devredildiğinde, yani 2019 yılı temmuz ayında, Cypfruvex'in mali durumu 3 milyon TL artıdaydı. Söz konusu yönetim göreve geldiğinden itibaren genel kurul yapılmamakta ve şirketin mali durumu da açıklanmamaktadır. Bu bağlamda Sayıştay'ı derhal göreve davet ediyoruz.” dedi.

Yeni sezonda farklı uygulamalar nedeniyle üreticiler ve ihracatçıların “sıkıntılarla karşı karşıya kalacağını, ürünlerin satışında önemli sorunlar yaşanacağını” savunan Gulamkadir, 18 Haziran 2019 tarihi itibariyle Cypfruvex'in mali durumuyla ilgili şunları kaydetti:

“Toplam borç: 17.996.078 TL, toplam alacak: 21.030.592 TL, genel gurum: +3.034.514 TL

Bu rakamlar, Cemal Redif'in iddia ettiği gibi 16,5 milyon TL borç batağına işaret etmemektedir. Aksine, şirketin mali durumu pozitife geçmiş ve alacaklar borçların çok üzerinde seyretmektedir.”

Güzelyurt ve Lefke bölgesi ile ülke adına, narenciye üreticilerinin ve paydaşlarının geleceği için bu sürecin titizlikle yürütüleceğini söyleyen Gulamkadir, halkın gerçekleri bilme hakkına sahip çıkacaklarını belirtti.