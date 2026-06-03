Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti, Toplumcu Demokrasi Partisi'ni (TDP) ziyaret etti.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, TDP Lefkoşa İlçe Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler ve Genel Sekreter Redif Ekinci’ye, MYK üyeleri Ayşe Öztabay, Kemal Baykallı, Evrim Hıncal ve Yasemin Çobanoğlu eşlik etti.

CTP heyetinde ise Genel Başkan Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, Milletvekilleri Filiz Besim ve Ürün Solyalı ile MYK üyeleri Hasan Öztaş ve Koral Aşam yer aldı.

Açıklamaya göre, görüşmede, güncel siyasi gelişmeler, ekonomik sorunlar, yerel yönetimlere ilişkin konular ve toplumun öncelikli beklentileri ele alındı. Taraflar ayrıca demokratik süreçler, muhalefetin sorumlulukları ve gelecek döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak görüş alışverişi yaptı.

TDP'den yapılan açıklamaya göre, toplantıda, halkın yaşamını doğrudan etkileyen sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi, demokratik değerlerin güçlendirilmesi ve toplumsal faydayı önceleyen politikaların önemine değinildi.