Tepebaşı’nda elektrik tellerinin birbirine temas etmesiyle çıkan yangında iki buçuk dönümlük arazi zarar gördü.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre bugün saat 11.00 sıralarında Tepebaşı Gazi Sami Sevinç Sokak’ta rüzgarın etkisiyle birbirine temas eden elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu.
Yangın; İtfaiye, Orman Dairesi ve Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi ekipleriyle bölge halkının müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sonucu iki buçuk dönümlük alandaki kuru otlar yanarak zarar gördü.