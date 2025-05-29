Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Gazimağusa ilçesi, kadınların yaşadığı sorunları dinlemek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla "kadın buluşmaları" düzenledi.

CTP Kadın Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre, toplantılarda kadınların gündelik yaşamda karşılaştığı zorluklar ve ülke genelinde yaşanan ekonomik kriz konuşuldu.

Etkinlikte, kadınların yaşadıkları bireysel deneyimleri paylaştığı, çözüm yolları üzerine fikir alışverişinde bulunduğu belirtilen açıklamada, ekonomik krizin kadınlar üzerindeki olumsuz etkileri vurgulandı.

-"Kadınlar toplumsal yaşamda daha görünür hale gelmeli"

Açıklamada, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, istihdamda yaşanan adaletsizlikler ve sosyal haklara erişim gibi konuların da konuşulduğu toplantılarda, kadınların toplumsal yaşamda daha görünür hale gelmesi ve hak ettiği konuma ulaşması için somut adımlar atılması gerektiği konusunda uzlaşıya varıldığı belirtildi.

Etkinliklerde konuşan CTP Gazimağusa Milletvekili Şifa Çolakoğlu, CTP Kadın Örgütü Genel Sekreteri Mine Karaca ve Gazimağusa İlçe Başkanı Asya İlktaç, kadınların özgürleşmesi ve toplumsal eşitlik mücadelesi konularının partilerinin temel önceliklerinden biri olduğunu vurguladı.

Konuşmacılar, kadınların güçlenmesi için verilen mücadelede CTP Kadın Örgütü’nün her zaman ön saflarda yer alacağını ve bu yöndeki çalışmaları sürdüreceklerini de belirtti.

Açıklamada, bu tür buluşmalarla hem kadınlar arası dayanışmanın arttığı, hem de yerel düzeyde çözümler üretme konusunda önemli adımlar atıldığı kaydedildi.