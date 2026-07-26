UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Rum tarafının bir Kıbrıs Türkü’nü, eşdeğer malını bir Alman vatandaşına sattığı gerekçesiyle yargılamaya kalkışmasının, "mülkiyet konusu üzerinden Kıbrıs Türk halkına ve KKTC ekonomisine yönelik yeni bir düşmanca saldırı olduğunu" belirtti.

Üstel, yazılı açıklamasında “Hükümet olarak Anavatan Türkiye ile tam bir iş birliği ve eşgüdüm içerisinde bu konu üzerinde önemle duruyoruz. Gerekli tüm adımlar mutlaka atılacaktır.” dedi.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel açıklamasında şunları kaydetti:

“Rum tarafının mülkiyet meselesini hukuku siyasallaştırarak bir baskı aracı haline getirmesi, KKTC ekonomisini zayıflatmaya çalışması ve ülkemize yatırım yapan kişi ve kuruluşları yıldırmayı hedeflemesi asla kabul edilemez. Son dönemde atılan adımlar, doğrudan doğruya KKTC’nin ekonomik yapısını, Taşınmaz Mal Komisyonu sistemini ve Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını hedef almaktadır.

Hükümet olarak gelişmeleri tüm boyutlarıyla yakından takip ediyoruz. Anavatan Türkiye ile tam bir iş birliği ve eşgüdüm içerisinde, vatandaşlarımızın ve yatırımcılarımızın hak ve menfaatlerini koruyacak, hukuktan doğan tüm haklarımızı kullanarak gerekli hukuki, diplomatik ve siyasi adımları kararlılıkla atacağız."

-"TMK’nın işlevsiz hale getirilmesine yönelik girişimlere sessiz kalmayacağız"

Üstel, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından etkin bir iç hukuk yolu olarak kabul edilen Taşınmaz Mal Komisyonu’nun işlevsiz hale getirilmesine yönelik girişimlere sessiz kalmayacaklarına işaret ederek, Rum tarafının tek taraflı ve hukuk dışı uygulamalarını tüm uluslararası platformlarda gündeme taşıyacak, buna karşı gerekli girişimleri kararlılıkla başlatacaklarını vurguladı.

"Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin adaya yapacağı ziyaret sırasında da bu hukuk dışı uygulamaların iki taraf arasındaki güven ortamını zedelediği ve çözüm çabalarına ciddi zarar verdiği açık bir şekilde ortaya konulacaktır" diyen Üstel "Hükümetimizin bu konudaki talep ve değerlendirmeleri Sayın Cumhurbaşkanımıza da iletilecektir." Dedi.

Başbakan Üstel şöyle devam etti:

"KKTC Devleti, Türkiye’nin güçlü desteğiyle halkımızın haklarını, ülkemizin ekonomik güvenliğini ve yatırım ortamını korumak için gereken her türlü adımı atmaya devam edecektir.

Rum tarafı, bu saldırılarla bizi geriletebileceğini, haklarımızdan vazgeçirebileceğini ve Kıbrıs meselesinde iki devletin iş birliğine dayalı çözüm vizyonumuzdan geri adım attırabileceğini düşünüyorsa büyük bir yanılgı içindedir. Bizi hala tanımamaktadır.

Rum tarafına gerekli yanıtları verecek iradeye, güce ve imkanlara sahibiz. Zamanı geldiğinde atılması gereken tüm adımlar kararlılıkla atılacaktır.

Diyalog kapısını kapatmayan, iş birliğinin önünü tıkamayan ve insani yaklaşımını sürdüren tutumumuz hiçbir şekilde bir zayıflık olarak değerlendirilmemelidir. Aksi halde, bu saldırılara karşı gerekli mütekabiliyet esaslı uygulamaları hayata geçirmekten çekinmeyeceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmamalıdır.”