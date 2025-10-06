Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü İskele İlçesi, Çayırova bölgesinde kadınların faaliyet gösterdiği Lefkara Evi’ni ziyaret etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, CTP Kadın Örgütü Başkanı Milletvekili Doğuş Derya, İskele Milletvekili Fide Kürşat ve örgüt temsilcilerinin katıldığı ziyarette, Cumhurbaşkanı adayı, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman da hazır bulundu.

Ziyarette, üretici kadınların karşılaştığı mali zorluklar ve pazarlama engelleri konularındaki sıkıntılar ele alındı. Kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendirmek amacıyla geliştirilebilecek destek programları üzerine fikir alışverişi yapıldı.

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, kadın emeğinin görünür kılınması ve yerel üretimin desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, kadınların ürettiği ürünlerin kent merkezleri ve turizm bölgelerine erişimini sağlayacak mekanizmalarla ilgili konuştu.

Nilden Bektaş Erhürman ise Cumhurbaşkanlığı’nın üreten kadınları destekleyen bir yapı olarak çalışacağını belirterek, kadınların ekonomik ve kültürel üretimlerinin teşvik edilmesinin toplumsal kalkınma açısından önemine dikkat çekti.