Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Mağusa İlçesi, dün akşam Mağusa’da bulunan Bandabuliya’da “Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü” konferansı düzenledi.

CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçe Başkanı Mine Karaca, konferansta, Mağusa’da Kadın Sığınma Evi oluşturmak için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, konferansın açılış konuşmasını CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçe Başkanı Mine Karaca yaparken, Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen “Kadın ve Siyaset” başlıklı sunum yaptı.

Konferansa Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, Mağusa Milletvekili Şifa Çolakoğlu, Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, kadın örgütü yöneticileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

-Karaca: “Şiddet gören kadınlarımızın yanındayız”

Kadın Örgütü Mağusa İlçe Başkanı Mine Karaca konferansta yaptığı konuşmada, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nün, 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratma amacıyla BMGK kararı ile ilan edilen gün olduğunu söyledi.

Kadına yönelik şiddetin tüm dünyada arttığını ifade eden Karaca, pek çok ülkede bu konuda önlemler alınmış olsa da, tamamen önüne geçilemediğini belirtti.

Karaca, CTP Kadın Örgütü olarak hem bu konuda farkındalık yaratmak hem de şiddet gören kadınların yanında olmak ve onlara destek olmak için çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Kadınlar olarak her zaman birbirlerinin yanında olmaları gerektiğinin altını çizen Karaca, Mağusa’da Kadın Sığınma Evi oluşturmak için çalışmalara başladıklarını da açıkladı.

Erbilen: “Bir kadının üzerinden yükü yine bir başka kadın alıyor”

Konferansta “Kadın ve Siyaset” başlıklı sunum yapan Süheyla Üçışık Erbilen ise, ülke yönetimlerinin karar alma mekanizmalarında kadınların olmadığını ifade ederek, 10 kişilik bir yönetim kadrosunun, en az 3-4 tanesinin kadın olması gerektiğini ancak cismen orada bulunulmasının her zaman kadınların yararına olmadığını kaydetti.

Siyasi konuların kategorize edilmesi hakkında da konuşan Erbilen, “Ordu, savunma, ekonomi gibi konular ‘önemli’ konular ve daha erkeksi; sağlık, refah, sosyal haklar da kadınsı konular olarak nitelendiriliyor. Bu sadece bizim ülkemiz için değil, dünya genelindeki bakış açısıdır” dedi.

Kuzey Kıbrıs’ta kadınlara yönelik beklentilerin daha yüksek olduğunu dile getiren Erbilen, “Ev içi sorumlulukları da üzerinden alacak başka kadınlar varsa hayatı kolaylaşıyor kadının. Bir kadının üzerinden yükü yine bir başka kadın alıyor. Kadın dayanışması şeklinde bunları çözüyoruz” şeklinde konuştu.