Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde, Lefkoşa’da Kızılbaş Parkı’nda “Çocuklar konuşursa, dünya güzelleşir” sloganıyla bir etkinlik düzenliyor.

CTP Kadın Örgütü, çocuklar ve ailelerini 17.00-21.00 saatleri arasında Kızılbaş Parkı’nda düzenlenecek etkinliğe davet etti.

Yapılan açıklamaya göre etkinlik, “çocukların hayal gücüne, sesine ve enerjisine alan açmak, onları mutlu edecek, özgürce kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam yaratmayı” amaçlıyor.

Etkinlikte, stantlar açılacak, çocukların yer alacağı dans gösterileri, şarkılar, şiirler ve tiyatro performansları sahnelenecek, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlar yer alacak.