Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçe Örgütü Başkanlığı’na Sonay Demirpençe getirildi.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçe Kongresi dün akşam Dereboyu'ndaki Lefkoşa İlçesi Merkez Binası'nda yapıldı. Kongrede, Sonay Demirpençe başkanlık görevini İsmail Barbaros’tan devraldı. CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi Yönetim Kurulu’nda ise Mehmet Hoca, Efe Aka, Salih Hafız, Ronahi Bulğan, Berke Sarcan ve Ahmet Kürt yer aldı. Kongreye, Genel Sekreter Asım Akansoy, Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın ile bazı milletvekilleri de katıldı.

-Barbaros: “Bu bir veda değil, bayrak değişimidir”

Görevi, Sonay Demirpençe’ye devreden eski Başkan İsmail Barbaros, “İki dönem boyunca beni her zaman destekleyen Lefkoşa Gençlik Örgütü üyeleri başta olmak üzere, tüm gençlik örgütü üyeleri, yöneticileri ve başkanları, birlikte çalışma imkanı bulduğum eski Lefkoşa İlçe Başkanı Rıfat Arşehit, Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın ve yönetim kurullarına, tüm örgüt başkanlarına ve isimlerini şimdi sayamayacağım tüm partili yoldaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim.” diye konuştu. “Bu akşam aslında bir veda değil, bir bayrak değişimidir” diyen Barbaros, yeni dönemde görev alan arkadaşlarına başarılar diledi. Barbaros, “CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesini bugün bulunduğundan daha iyi bir noktaya taşıyacaklarına dair şüphem yoktur.” dedi.

-Demirpençe: “Mücadeleyi sürdürmek boynumuzun borcudur”

CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçe Başkanlığı’na seçilen Sonay Demirpençe konuşmasında, “CTP'nin tarihi, adalet, eşitlik ve özgürlük mücadelesiyle dolu. Ve bu mücadeleyi hakkıyla sürdürmek bizim boynumuzun borcudur.” ifadelerini kullandı. “Bu çürümüş düzenin ve statükonun içine doğmuş gençler olarak bizler, geleceğimizi karartmak ve memleketimizi parsel parsel satmak isteyenlerin aksine daha aydınlık kılmak için gençliğimizin enerjisi, heyecanımız ve yenilikçi bakış açımızla büyük bir azimle çalışacağız” diyen Demirpençe, Lefkoşa’nın ve Kıbrıs’ın daha güzel ve yaşanabilir bir yer olması için mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi.

-Mevlit: “Bu ülkeyi hep birlikte güzel günlere taşıyacağız”

Konuşmasında trafik kazalarına parmak basan CTP Gençlik Örgütü Başkanı Çise Mevlit, başta trafik kazalarında olmak üzere bugüne kadar hayatını kaybeden üyeleri anarak sözlerine başladı. Trafikte ciddi bir kaos olduğunu ifade eden Mevlit, “Bu kaos, aramızdan bir gün Çağrı’yı, Ali’yi, bir gün Kenan’ı alıyor. Yarın kimi alacağını bilmiyoruz.” diye konuştu. Kıbrıs’ta gençlerin göç yollarına düştüğünü dile getiren Mevlit, “Bir yandan valizini toplayıp büyük bir umutsuzluk içerisinde, bir bilinmezliğe doğru yelken açarak bu adayı terk eden genç dostlarımız, diğer yanda yaratılan kaosun aramızdan aldığı arkadaşlarımız. Tümünün hesabını soracağız!” dedi. Kararlılıkla, cesaretle ve inançla çalışacaklarının altını çizen Mevlit, “Bu ülkeyi hep birlikte güzel günlere taşıyacağız” dedi ve görevi devreden İsmail Barbaros’a teşekkür etti, yeni görev alanlara başarılar diledi.

-Barçın: “Bu yolu birlikte yürüyeceğiz”

Kongrede konuşma yapan CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın, kendi dönemlerindeki gençlik örgütlenmelerinden anılarını paylaştı. Barçın, “Gençliğin CTP’deki farkı, kol değil, örgüt olmasıdır. Kendi karar mekanizması olan bir yapıdır.” dedi ve gençlerin politika üretecek bir noktada olmasının önemine vurgu yaptı. Gençlerin yaşadığı sorunlara işaret eden Barçın, CTP Gençlik Örgütü’nün mücadelesinin önemine dikkat çekti. “Birlikte bu yolu yürüyeceğiz. Gençlerin sorunlarını görünür hale getirelim.” diyen Barçın, görev alan herkese başarılar diledi.

-Akansoy: “Sorunları hep birlikte çözeceğiz”

CTP Eski Genel Sekreteri Naci Talat’ı 33’üncü ölüm yıldönümünde anarak sözlerine başlayan CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, “Naci Talat’ın örgütsel ve siyasi yaklaşımlarını anlamak, tartışmak ve yol haritamızı belirlerken göz önünde tutmak, oldukça önemlidir. Özellikle Gençlik Örgütümüzün örgütlenme ve siyasi çalışmaları için ışık tutacak nice örnek mevcuttur.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıslı Türklerin kendi bölgelerini özgürce yönetecekleri demokratik bir düzen kurmanın önemine işaret eden Akansoy, “Ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak dünden bugüne çok değerli bir siyasi çerçevedir… Ancak bu bizzat Naci Talat abimizin de ifade ettiği gibi, Kıbrıs sorununun federal bir çerçevede çözümlenmesi mücadelesi ile doğrudan bağlantılıdır. Bu iki çizgi birbirini tamamlayan, bütünleyen siyaset perspektifidir. Ve biz CTP olarak bu perspektifin dünden bugüne taşıyıcısı savunucusuyuz.” diye konuştu. CTP Gençlik Örgütü’nü bir “okul” olarak niteleyen Akansoy, her gençlik kongresinin kendisi için ayrı bir heyecan olduğunu ifade etti. Gençlerin çok büyük sorunlarının olduğunu dile getiren Akansoy, “Ekonomik sorunları başta olmak üzere, işsizlik konuları, burs sorunları, barınma sorunları önceliklidir. Bizim görevimiz genç kardeşlerimizle birlikte olduğumuzu, sorunlarının sorunumuz olduğunu ve birlikte çözeceğimizi, hep birlikte elimizi taşın altına sokacağımızı anlatmaktır.” dedi ve görev alan gençlere başarılar diledi.