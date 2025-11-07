Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Olağanüstü Kurultayı’nı 30 Kasım Pazar günü saat 09.00’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirecek.

Parti’den yapılan açıklamaya göre, CTP Genel Başkanlığı için adaylık başvuruları tamamlandı.

Parti Genel Merkezi’ne yapılan başvurular sonucunda, Asım Akansoy, Erkut Şahali ve Sıla Usar İncirli genel başkanlık yarışında yer alacak.

Kurultay öncesinde adaylar, ülke genelinde düzenlenecek bir dizi tanıtım etkinliği ile partililerle buluşacak. Etkinlikler saat 18.30’da başlayacak.

Tanıtım programı şöyle:

17 Kasım Pazartesi: Lefke Belediyesi AKM

19 Kasım Çarşamba: Mağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi (KÜKOM)

21 Kasım Cuma: Girne Dome Hotel

24 Kasım Pazartesi: Lefkoşa Hidden Garden

26 Kasım Çarşamba: İskele Belediye Gazinosu

27 Kasım Perşembe: Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi

CTP Olağanüstü Kurultayı’nın gündeminde; açılış, divanın oluşturulması, karar tasarılarının okunması ve görüşülmesi, genel başkan adaylarının tanıtımı ve genel başkan seçimi yer alacak.