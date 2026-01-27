Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Restorancılar Birliği (RES-BİR) yönetimiyle görüştü.

CTP’den verilen bilgiye göre, görüşmede restoran sektöründe yaşanan sorunlar ve çözümler ele alındı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Restorancılar Birliği’nin talep ve önerilerini dinleyerek restoran sektörünün ülke için önemine işaret etti.

“Restoranlar sadece yarattıkları katma değerlerle ve istihdamlar açısından değil turizmin değerlenmesi için de çok önemli” diyen İncirli, sektörün sorunlarını yakın takip ettiklerini belirtti.

İncirli ayrıca, ülkede birçok sorunun bir arada devam ettiğini, bu sorunları çözme kapasitesi kalmayan hükümetin ülke faydası için tek yapması gereken şeyin erken seçim tarifi belirlemek olduğunu söyledi.

Sektörle ilgili değerlendirmelerde bulunan Restorancılar Birliği heyetinde ise Birlik Başkanı Arif Bayraktar ve birlik yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, Milletvekilleri Filiz Besim ve Fide Kürşat ve MYK üyesi Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul eşlik etti.