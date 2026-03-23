Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, down sendromlu gençlerle bir araya geldi.

CTP’den verilen bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Güneşköy, Mağusa İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi ve Engelsiz Yaşam Evi’ne devam eden down sendromlu gençlerle Cumhuriyet Meclisi’nde gerçekleşen buluşmada, Sıla Usar İncirli’ye milletvekilleri Asım Akansoy ve Erkut Şahali eşlik etti.

Buluşmada, down sendromunda farkındalığın sembolü olan “tekeş çoraplar” giyilerek, her bireyin farklılığıyla değerli olduğu ve kapsayıcı bir toplumun birlikte dayanışmayla kurulabileceği mesajı verildi.

Buluşmada, CTP Genel Başkanı İncirli, down sendromlu çocuklarla sıcak ve samimi bir ortamda bir araya gelerek özel misafirleriyle kucaklaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Her çocuğun eşit fırsatlara sahip olduğu, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdüğü bir toplum hedefiyle çalıştıklarını vurgulayan İncirli, “Çocukların eğitim ve sağlık hizmetlerine en iyi şekilde erişebilmesi ve toplumla bütünleşerek yaşamlarını sürdürebilmeleri en önemli önceliğimiz.” dedi.

Bu alanda emek veren kurumlara, yöneticilere ve öğretmenlere teşekkür eden İncirli, “Özel bir iş yapıyorsunuz. Özel çocukların gülüşünü ve mutluluğunu sağlıyorsunuz. Bunu yaparken pek çok zorlukla karşılaştığınızı biliyoruz. Bu zorlukların üstesinden gelmek için birlikte çalışmak ve sorunları birlikte çözmek hepimizin görevidir.” ifadelerini kullandı.

Çocuklara da seslenen İncirli, “Bugün patron sizsiniz. Taleplerinizi ve isteklerinizi en yüksek sesinizle, kendinize güvenerek söyleyin.” diyerek çocukların kendilerini özgürce ifade etmelerinin önemine dikkat çekti.