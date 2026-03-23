Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda hayat pahalılığı ödeneğine ilişkin yasa tasarıları ele alındı. Yapılan oylamada, düzenlemelerin ilgili komitede ivedilikle görüşülmesine oy çokluğuyla karar verildi.

Genel Kurul’da ayrıca maaşlar arasındaki dengenin sağlanmasına yönelik geçici ve özel bir komite kurulması oy birliğiyle kabul edildi. Farklı partilerden milletvekillerinin yer aldığı komitenin, bu alandaki çalışmaları yürütmesi bekleniyor.

Hükümetin sunduğu düzenlemelerin gerekçesinde, Orta Doğu’daki savaşın küresel ekonomi üzerindeki etkilerine dikkat çekildi. Artan enerji maliyetleri ve tedarik zincirindeki belirsizliklerin ülke ekonomisini de etkilediği belirtilerek, kamu maliyesinde önlem alınmasının zorunlu hale geldiği ifade edildi.

Hayat pahalılığına yönelik düzenlemelerin Nisan 2026 ve Ocak 2027’de yürürlüğe girmesi öngörülüyor.