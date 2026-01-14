İncirli ile Özel görüştü: İki kardeş parti olarak dayanışmamızı sürdürüyoruz

İncirli: Türkiye ile doğru zeminde, güçlü ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler kurulmasından tarafız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Merkezinde görüştü. Görüşmede, Türkiye ile ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve ortak siyasi perspektifler üzerine değerlendirmeler yapılırken, Kuzey Kıbrıs’taki mevcut siyasi durum da ele alındı. İki parti arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, karşılıklı dayanışma ve işbirliğinin önemine vurgu yapılan görüşmede CTP heyetinde, Sıla Usar İncirli’ye Dışilişkiler Sekreteri ve Girne Milletvekili Fikri Toros ve CTP Eğitim Sekreteri ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi Feriha Tel eşlik etti. CHP heyetinde ise Özgür Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Dış İlişkilerden sorumlu MYK üyesi ve Milletvekili Namık Tan eşlik etti. Basına kapalı yapılan görüşme hediye takdimiyle tamamlandı ve ardından iki genel başkan ortak basın açıklaması yaptı.

SILA USAR İNCİRLİ: KIBRIS'TA KAPSAMLI BİR ÇÖZÜM, YALNIZCA ADANIN DEĞİL TÜM BÖLGENİN BARIŞ VE İSTİKRARI İÇİ ZORUNLU

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Doğu Akdeniz’in hızla değişen jeopolitiğinde Kıbrıs’ın, bölgesel barış ve istikrarın anahtar halkalarından biri olduğunu kaydetti. İncirli, enerji, güvenlik ve iş birliği alanlarında artan gerilimlerin Kıbrıs’taki mevcut statükonun sürdürülemez olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı. İncirli, CTP eski Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’ın siyasi çözüm pozisyonunu desteklediklerini ifade ederek Kıbrıs Türk halkının çözüm istencini Ekim ayında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya koyduğunu söyledi. İncirli, “Kıbrıs’ta, Birleşmiş Milletlerin Güvenlik Konseyi kararları ve parametrelerine bağlı, siyasi eşitliğe dayalı, özden gelen ortak egemenlik haklarını esas alan, müzakere yoluyla varılacak uzlaşıyı ve ortak geleceği hedefleyen kapsamlı bir çözümün, yalnızca adanın değil, tüm bölgenin barış, istikrar ve refahı için bir zorunluluk olduğuna inanıyoruz” şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE İLE DOĞRU ZEMİNDE, GÜÇLÜ VE KARŞILIKLI SAYGIYA DAYALI İLİŞKİLER KURULMASINDAN TARAFIZ"

İncirli, konuşmasının devamında dünyada yükselen otoriterliğe, aşırı sağ yönetimlere, uluslararası terörizme ve kimlik siyaseti üzerinden yürütülen kutuplaştırmaya karşı, sosyal demokrasinin uluslararası ölçekte örgütlü dayanışmasına her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu vurguladı. Türkiye ile ilişkilere verdikleri önemden bahseden İncirli, “Türkiye ile doğru zeminde, güçlü ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler kurulmasından tarafız ve bu doğrultuda çalışıyoruz. Türkiye ile ilişkilerimizin yaşamsal öneme sahip olduğu için bu konu üzerinde hassasiyetle duruyoruz” dedi.

İncirli, yeni görevinde Özgür Özel’e başarılar dileyerek sıklıkla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. “CTP ve CHP, Sosyalist Enternasyonal’in aktif iki üyesi ve iki kardeş parti olarak, ortak bir düşünsel hattın, sosyal demokrat ve demokratik sol değerler ekseninde mücadelelerimizi kendi coğrafyalarımızda yürütüyoruz” dedi ve hukukun üstünlüğü, adalet ve barışın temel değerler olduğunu sözlerine ekledi. İncirli, ayrıca CTP ile CHP’yi bir araya getirenin barış, adalet, eşitlik ve hukukun üstünlüğü mücadelesi olduğunu ifade ederek “Bizler bu doğrultuda birbirimizle dayanışmaya, istişare etmeye devam edeceğiz.” dedi.

"2026 YILINDA İKTİDAR SORUMLULUĞUNU ÜSTLENMEYE HAZIRIZ"

Konuşmasının sonunda erken genel seçimin kaçınılmaz olduğunu ve halkın da isteğinin bu yönde olduğunu vurgulayan Sıla Usar İncirli, halkın mevcut hükümete karşı güven sorunu yaşadığını söyledi. İncirli, “ CTP olarak 2026 yılında iktidar sorumluluğunu üstlenmeye hazırız. Bu sorumluluğu, sosyal devleti yeniden inşa eden, diyaloğa açık ve tam anlamıyla uzlaşı kültürü içerisinde, kapsayıcı bir siyasal anlayışla yerine getireceğiz.” İfadelerini kullanarak Türkiye ile ilişkilerin de eşitlik, kardeşlik, karşılıklı saygı ve kurumsal iş birliği temelinde yürütülmesi gerektiğine inandıklarını belirtti. İncirli, “Bu ziyaretin, CTP–CHP ilişkilerini daha da derinleştiren ve sosyal demokrat dayanışmayı bölgesel ve uluslararası ölçekte büyüten önemli bir adım olmasını diliyor, misafirperverliğiniz için teşekkür ediyorum.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

ÖZGÜR ÖZEL: SİYASE AYNI AÇIDAN BAKAN PARTİLER OLARAK DAYANIŞMAMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de konuşmasında ekim ayında geçirdiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlatarak “CTP'nin o günkü genel başkanı ve adayı Sayın Tufan Erhürman çok yüksek bir oy oranıyla cumhurbaşkanı seçildi ve partideki görevi tamamlandı. Arından, CTP kendi seçimini yaptı ve hepimize de örnek olması gereken bir şekilde, tarihlerinde ilk kez kadın bir genel başkanla yollarına devam ediyorlar” dedi. 26 Aralık tarihindeki Kıbrıs ziyareti sırasında Sıla Usar İncirli’yi ve yeni seçilen yönetimi tebrik etmek üzere CTP Genel Merkeze geldiğini dile getiren Özel, “Bugün de kendileri Ankara ziyaretleri kapsamında bir iade-i ziyaretle Genel Merkezimizi onurlandırdılar” şeklinde konuştu. CTP’nin ve CHP’nin olağanüstü kurultaylarının aynı gün yapıldığını ve aynı anda genel başkan seçildiklerinden duyduğu memnuniyeti belirten Özel, “Bu hoş tesadüfle birlikte iki parti de kendi ülkelerinde yollarına devam ediyorlar. Siyasete, Kıbrıs sorununa aynı perspektiften bakan, dünyada insanların siyasetten beklentilerine aynı bakış açısıyla çözüm üreten, aynı niyetle siyasete girmiş insanlar olarak dayanışmamızı sürdürüyoruz” dedi.