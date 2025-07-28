Tatar, Denktaş hakkındaki kitabın yazarının yargı önüne çıkarılması için gerekli uygulamaların en erken zamanda yapılsın
İçeriği Görüntüle
Cumhuriyetçi Türk Partisi kimliği ile bilinen, Sağlık Bakanlığı’nda müsteşarlık görevinde bulunmuş olan Asaf Şenol hayatını kaybetti.
Acı kaybı, CTP Milletvekili Doğuş Derya sosyal medya hesabından duyurdu.
Asaf Şenol, emekli büyükelçi Osman Ertuğ’un eşinin kardeşiydi.
Asaf Şenol’un cenazesinin Yarın öğle namazını takiben Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verileceği duyuruldu.