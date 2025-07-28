Türkiye’de Bursa, Karabük ve Kahramanmaraş'ta orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Bursa'daki orman yangınlarında dört kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangını bölgesine su taşıyan tankerin şarampole devrilmesi sonucu üç kişi öldü.

Bursa’da yangına müdahale eden bir itfaiye personeli ise geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki orman yangını üçüncü gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yoğun müdahaleyle yangının ilerleyişi durdurmaya çalışan ekiplere bölge halkı da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle destek veriyor.

Kentteki iki orman yangınına, 11 hava aracı, 971 kara aracı ve 2 bin 684 personel ile havadan ve karadan müdahale edildiği bilgisi verildi.

Bursa'da Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında 26 Temmuz'da çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyümüş, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılan alevler nedeniyle kırsal Karahıdır, İğdir, Ağlaşan ve Avdancık mahalleleri tedbiren boşaltılmıştı.

Öte yandan Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerindeki orman yangınına müdahale sürüyor. Yangın nedeniyle Orhaneli ve Harmancık ilçelerinin üstü dumanla kaplandı.

-Karabük'te altı gündür alevlerle mücadele

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde altı gün önce başlayan ve Ovacık ilçesi ile kent merkezine yakın ormanlık alanlara sıçrayan yangınlara karadan müdahale eden ekipler, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, alevleri kontrol altına aldıkları bölgelerde soğutma çalışmaları yapıyor.

-Kahramanmaraş'taki orman yangını üçüncü gününde

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Türk Kızılay başta olmak üzere bazı sivil toplum kuruluşları da gıda ve su desteği sağladığı söndürme çalışmalarında, 6 helikopter, 56 arazöz, 15 ilk müdahale aracı, 30 su ikmal, 78 iş makinası, 32 arazi aracı ile 611 personel görev yapıyor.