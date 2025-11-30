Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) 30’uncu Olağanüstü Kurultayı başladı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılan kurultayda genel başkanlık için Gazimağusa Milletvekilleri Asım Akansoy ile Erkut Şahali ve Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli yarışıyor.

Kurultay için saat 9.00’da toplanma girişiminde bulundu ancak CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali'nin yeterli nisap olmadığı uyarısı üzerine bir saat ertelenen kurultay saat 11.10’da başladı.

“Sözümüz Ortak, Değişim Birlikte” ana sloganıyla düzenlenen kurultay için Atatürk Spor Salonu’na “Hep Birlikte Başardık”, “Biz Varız: Bu Yol Birlikte Yürünecek”, “Çözüm”, “Üretim”, “Federasyon”, “Reform”, “Barış”, “Eşitlik”, “Birlik”, “Mücadele”, “Dayanışma”, “Emek”, “Gençlik”, “Adalet”, “Özgürlük”, “Uzlaşı” ve “Değişim” ifadelerinin yer aldığı görseller asıldı.

Kurultayı; partililer ve partinin yetkili organlarının yanı sıra 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CTP’nin eski genel başkanları, başbakanlar Ferdi Sabit Soyer, Özkan Yorgancıoğlu, Ömer Kalyoncu, milletvekilleri, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, bazı belediye başkanları, sendika başkanları ve sivil toplum örgütlerinden davetliler izliyor.

- Kurultay programı

Kurultay genel başkan adayı olan ve partinin genel sekreterlik görevini yürüten Erkut Şahali’nin açılış konuşmasıyla başlayacak.

Kurultayda, daha sonra Başkanlık Divanı’nın oluşturulması, karar tasarılarının okunması ve görüşülmesi, genel başkan adaylarının tanıtımı ve genel başkan seçimi yer alacak.

Genel başkan adaylarının alfabetik sıraya göre yer aldığı oy pusulasında Asım Akansoy birinci, Erkut Şahali ikinci ve Sıla Usar İncirli ise üçüncü sırada bulunuyor.

Seçime katılanların salt çoğunluğunu alan genel başkan seçilecek. Seçimin ikinci tura kalması halinde ise tüzük gereği seçim bir hafta sonra tekrarlanacak.

Elektronik oylamayla yapılacak seçimin saat 20.00’de tamamlanması bekleniyor.

Bu arada, CTP’nin 8 bin civarında kayıtlı üyesi bulunuyor.