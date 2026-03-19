Lefkoşa’da ölümle sonuçlanan kazaya neden olmakla itham edilen Ahmed Altayeb Alı İdris (E-21) mahkemeye çıkarıldı. Polis çavuşu Yusuf Özenci mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 08.03.2026 tarihinde, saat 05:30 sıralarında, Gönyeli’de Dr. Fazıl Küçük Bulvarı boyunca FV 290 plakalı salon aracı Gönyeli Çemberi’nden Güzelyurt istikametine dikkatsiz bir şekilde kullanan Ahmed Altayeb Alı İdris’in, seyrettiği yol üzerinde sağda bulunan Artesa Binaları önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkıp orta refüj üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atıp tavanı üzerinde durduğunu söyledi.

Polis, kazada yaralanan araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Jumana Osman Hussein Mohammed (K-24), Mohamed Abdalla Elamın Elnour (E-21) ve Yamm Hasaballa Hamid Hasaballa’nın (K-31) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldıklarını kaydetti.

Polis, ağır yaralanan Yamm Hasaballa Hamid Hasaballa’nın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini belirtti. Diğer yaralıların yapılan tedavilerinin ardından Acil Serviste müşahede altına alındığını aktardı. Tedavisi tamamlanan yaralılar taburcu edilirken, sürücünün tutuklandığını açıkladı.

Polis, sürücüden alkol ve uyuşturucu için kan örneği alındığını söyledi. Zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak 9 gün ek süre aldığını, bu süre içerisinde analize gönderilen kan örneği ile ilgili sonucun çıktığını, zanlının kanında alkol tespit edilmediğini ancak uyuşturucu maddeye rastlandığını kaydetti.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, zanlının bir buçuk yıllık öğrenci olduğunu ve işlediği suçların ağır ceza mahkemesi kapsamına girdiğini belirterek tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 60 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.