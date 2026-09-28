Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında temaslarda bulunmak üzere gittiği New York’tan, dün gece adaya döndü.

Cumhurbaşkanı Erhürman, New York temasları kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubançibek Ömüraliyev ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed ile bir araya gelmişti.

Erhürman: “Genel Sekreterin çabalarına destek vermeye devam ediyoruz”
Erhürman: “Genel Sekreterin çabalarına destek vermeye devam ediyoruz”
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Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, New York temaslarını değerlendirmek üzere bugün saat 11.00'de Cumhurbaşkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyecek.