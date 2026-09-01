Girne-Taşucu seferini yapan yolcu gemisinin Girne açıklarında alabora olması sonucu yaşanan can kayıpları nedeniyle Bakanlar Kurulu tarafından ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı, 31 Ağustos ile 2 Eylül 2026 tarihleri arasında sürecek ulusal yas kapsamında ülke genelindeki tüm müzik izinlerinin askıya alındığını duyurdu.

Bakanlık, ulusal yas süresince müzik yayını yapan işletmeler hakkında 18/2012 sayılı Çevre Yasası uyarınca yasal işlem yapılacağını bildirdi.