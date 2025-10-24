Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, devir teslim töreninin ardından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'nda yer alan görüşmede, konuşma yapan Yılmaz, 19 Ekim'de gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı devir teslim törenine iştirak etmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği üzere; seçimler sonucunda Kıbrıs Türk halkının sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha ortaya koyduğunu, iradesini sandığa yansıttığını belirten Yılmaz, “Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs Türk halkına kalbi selamlarını ve Sayın Erhürman’a tebrik dileklerini iletmek istiyorum” dedi.

Yılmaz, seçimlerin, Kıbrıs Türklerinin hür ve egemen iradesini göstermesinin yanı sıra KKTC'deki yerleşmiş devlet geleneğini ve güçlü demokrasisini yansıtması anlamında önemli olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda, 19 Ekim’de gerçekleşen seçimlerin ülke ve tüm bölge için hayırlara vesile olmasını dileyen Yılmaz, şöyle devam etti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 6. Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Tufan Erhürman’ı da tebrik ediyorum. Sadece kendine oy verenlerin değil, tüm Kıbrıs Türk halkının Cumhurbaşkanı olduğunu, kimsenin kaybetmediğini, Türkiye Cumhuriyeti ile dış politikada yakın istişare içinde olacağına ilişkin açıklamalarının kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Seçimlerin demokratik olgunluk içinde geçmesini sağlayan tüm adaylara, partilere ve kurumlara da tebriklerimi sunuyorum.”

Yılmaz, bu vesileyle 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a da ülkesine verdiği değerli hizmetlerden ve bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti ile yürüttüğü verimli işbirliğinden dolayı teşekkür etti.

“Edindiği tecrübe ile ülkesine ve milletine hizmet etmeye devam edeceğine inanıyor, yaşamının bu yeni döneminde kendisine sağlık ve esenlik diliyorum” diyen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Anavatan ve garantör Türkiye olarak, tarihi, hukuki ve insani sorumluluklarımız çerçevesinde ve Ada’nın gerçeklerine uygun biçimde, Kıbrıs Türk halkının, huzur, refah ve kalkınmasına yönelik gayretlere katkıda bulunmaya devam edeceğiz. KKTC’nin her alanda gelişmesi için durmaksızın çalışmayı sürdüreceğiz. Kıbrıs Türk halkının kalkınmasına destek olmayı tarihi bir sorumluluk, ortak bir kaderin ve milli davamızın ayrılmaz bir parçası olarak görmekteyiz.

Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da, milli davamıza sahip çıkmaya, Kıbrıs Türkünün adalet mücadelesine destek vermeye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını her platformda savunmaya devam edeceğiz.”

Cevdet Yılmaz, bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a tekrar hayırlı olsun dileklerini ileterek, “Kendisini en yakın zamanda Türkiye’de görmek istediğimizi de ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı olarak; ülkelerimiz arasındaki ortak çalışmalar başta olmak üzere KKTC ve Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini koruma ve geliştirme yolunda başarılar diliyorum” diye konuştu.

-Erhürman

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da, Yılmaz’a, kendilerini devir teslim töreninde yalnız bırakmayıp, KKTC’ye gelmesinden ötürü teşekkür etti.

Erhürman, Türkiye ile KKTC ilişkilerinin her zaman büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, her zaman her konuda iyi ilişkiler ve istişare içinde olacaklarını söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin çok daha ileriye taşınması için bundan sonra birlikte çok daha yoğun bir şekilde çalışacaklarını söyleyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarının korunması için Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Erhürman, ilk fırsatta Ankara ziyaretini de gerçekleştireceklerini belirtti.