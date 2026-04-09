Azerbaycan Milli Meclisi’nde Azerbaycan, Türkiye ve KKTC Meclislerinin dostluk grupları toplantı yaptı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, üç devlet, bir millet anlayışının güçlendiğini belirterek, Türk dünyasının ortak tarih, kültür ve gelenekler temelinde güçlü bir bağa sahip olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Milli Meclis Hazar Salonunda yer alan toplantıda, Cumhuriyet Meclisi KKTC-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı da olan Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’in yanı sıra, KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Dostluk Grubu Üyesi Fırtına Karanfil ve KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer de hazır bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı, Milletvekili Şamil Ayrım, Türkiye-KKTC Dostluk Grubu Başkanı, Milletvekili Orhan Erdem ile her iki dostluk grubuna üye milletvekillerinin katıldığı toplantıda, Azerbaycan Milli Meclisi Azerbaycan-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentolar Arası İlişkiler Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Cevanşir Feyziyev ile Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası İlişkiler Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Ehliman Emirselanov ve dostluk grubu üyesi milletvekilleri de yer aldı.

-Öztürkler: “KKTC, barış ve denge unsurudur”

Cumhuriyet Meclisi ve KKTC-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ziya Öztürkler toplantıda yaptığı konuşmada, Türk dünyası arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi ve KKTC’nin uluslararası alandaki konumunun pekiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev’in davetiyle katıldığı programda, Azerbaycan’ın gelişim sürecine dikkat çeken Öztürkler, “Haydar Aliyev’in temellerini attığı ve İlham Aliyev’in liderliğinde güçlenen Azerbaycan’ın kaydettiği ilerlemeyi memnuniyetle takip ediyoruz” dedi.

Dostluk grupları toplantılarının üçüncüsünün Bakü’de gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Öztürkler, bu sürecin ilk toplantısının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılmış olmasının kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

Türk dünyasının ortak tarih, kültür ve gelenekler temelinde güçlü bir bağa sahip olduğunu ifade eden Öztürkler, parlamentolar arası ilişkilerin kurumsal ve etkin bir düzeye taşınmasının yalnızca ikili ilişkileri değil, tüm Türk dünyasındaki dayanışmayı güçlendireceğini kaydetti.

Konuşmasında, Doğu Akdeniz’in stratejik önemine de değinen Öztürkler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bu denklemde kritik bir rol üstlendiğini vurgulayarak, “KKTC, Türk dünyası için Doğu Akdeniz’e açılan bir kapı ve aynı zamanda bir barış ve denge unsurudur” dedi.

Bölgede yaşanan gelişmelere de değinen Öztürkler, Orta Doğu’daki çatışmaların genişleme riski taşıdığına işaret ederek, Kıbrıs adasının güneyi, Türkiye ve Azerbaycan’ın zaman zaman füze ve drone saldırılarının hedefi olduğunu, ancak herhangi bir can kaybı yaşanmamasının teselli verici olduğunu ifade etti.

-Uluslararası statü ve üyelik çağrısı…

KKTC’nin uluslararası platformlarda daha güçlü temsil edilmesi gerektiğini belirten Öztürkler, Türk Devletleri Teşkilatı ve TÜRKPA’da tam üyelik hedefinin önemine dikkat çekti.

Bu kapsamda Türk devletlerinden daha güçlü destek beklediklerini ifade eden Öztürkler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konan “Türk Devletleri Vizyonu” belgesinin bu hedefler açısından önemli bir yol haritası sunduğunu belirtti.

Kıbrıs meselesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Öztürkler, çözümün iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tanınmasından geçtiğini belirtti.

-Aliyev’e teşekkür, Türk dünyasına çağrı…

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in KKTC’ye verdiği desteğin son derece kıymetli olduğunu söyleyen Öztürkler, Türkiye ve Azerbaycan liderlerine teşekkür etti.

-“TÜRKPA Plus önemli bir adım”

TÜRKPA bünyesinde önerilen “TÜRKPA Plus” girişimini de değerlendiren Öztürkler, bu projenin parlamenter diplomasi alanında ortak hareket kabiliyetini artıracağını ve Türk dünyasının uluslararası alandaki etkisini güçlendireceğini ifade etti.

Öztürkler ayrıca, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi’ndeki gözlemci üyelik sürecinin hızlandırılması, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ile ilişkilerin geliştirilmesi ve KKTC’nin temsil edilmediği uluslararası parlamenter platformlarda görünürlüğünün artırılması için destek talebinde bulundu.

Konuşmasının sonunda, Türk dünyasıyla olan tarihi ve kültürel bağlara vurgu yapan Öztürkler, bu birlikteliğin güçlendirilmesiyle ortak hedeflere ulaşmanın mümkün olduğunu belirterek, Azerbaycan’a ev sahipliği dolayısıyla teşekkür etti.

-Canaltay: “KKTC, Türk dünyasının Doğu Akdeniz’e açılan kapısıdır”

Cumhuriyet Meclisi KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay da, Doğu Akdeniz’den Kafkasya’ya uzanan geniş coğrafyanın stratejik önemine dikkat çekti.

Orta Doğu’da devam eden çatışmalar, Doğu Akdeniz’de artan askeri hareketlilik ve enerji kaynakları üzerindeki rekabetin bölgeyi dünyanın en kritik noktalarından biri haline getirdiğini ifade eden Canaltay, Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sahip olduğu potansiyele işaret etti.

Konuşmasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin rolüne vurgu yapan Canaltay, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yalnızca destek bekleyen bir yapı değil; Türk dünyasının Doğu Akdeniz’e açılan kapısı ve bu bütünün tamamlayıcı unsurlarından biridir” dedi.

Bu çerçevede meselenin yalnızca bir dayanışma konusu olmadığını belirten Canaltay, ortak vizyon oluşturma, etki alanı inşa etme ve geleceği birlikte şekillendirme hedeflerinin ön plana çıktığını dile getirdi.

Somut iş birliği alanlarının geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Canaltay, özellikle gençler arasında etkileşimi artıracak eğitim ve değişim programlarının yanı sıra ticari ilişkileri güçlendirecek girişimlerin önemine dikkat çekti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda hak ettiği konuma ulaşmasının önemine vurgu yapan Canaltay, Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere uluslararası platformlarda verilen desteği kıymetli bulduklarını ifade etti.

KKTC’nin uluslararası platformlarda daha fazla temsil edilmesinin yalnızca KKTC’nin değil, Türk dünyasının ortak itibarı ve geleceği ile doğrudan bağlantılı olduğunu kaydeden Canaltay, ortak irade ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

-Karanfil

Dostluk Grubu Üyesi Milletevekili Fırtına Karanfil de, 1974 Barış Harekatı sonrası Kıbrıs Türkü’nün yeniden doğduğunu belirterek, mücadelenin KKTC’nin kurulmasıyla taçlandığını dile getirdi.

Türkiye, Azerbaycan ve KKTC birlikteliğinin önemine değinen Karanfil, bu birlik ve beraberliğin tüm Türk dünyasında kenetlenerek, devam etmesini diledi.