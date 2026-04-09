Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, eski milletvekili Ejder Aslanbaba’nın yeniden partiye katıldığını duyurdu.

Arıklı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, uzun süredir siyasetten uzak duran Aslanbaba’nın YDP saflarındaki yerini aldığını belirtti. Açıklamada, parti genel sekreteri ve genel başkan yardımcılarının da katıldığı bir toplantı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Toplantıda konuşan Aslanbaba, “Bu zor dönemde yanınızda olmayı bir vazife olarak görüyorum. Partide verilecek her türlü göreve hazırım” ifadelerini kullandı.

Arıklı, açıklamasının sonunda “Hoş geldin kardeşim” diyerek Aslanbaba’ya partiye dönüşü dolayısıyla mesaj verdi.