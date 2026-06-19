Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman bugün, bazı eski cumhurbaşkanlarına nezaket ziyaretlerinde bulundu.

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Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Erhürman, sırasıyla 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ı, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ve 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ofislerinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, eski cumhurbaşkanlarıyla başta Kıbrıs sorunu olmak üzere güncel konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

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Erhürman’ın 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nu ziyareti ise Eroğlu’nun yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendi.