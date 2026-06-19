Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) Başkanı Metin Atan, Babalar Günü için mesaj yayımladı.

Tüm zorluklara rağmen ailesi için emek veren, çocuklarının geleceği için fedakarlık gösteren babaların Babalar Günü’nü de kutlayan Atan, hayatta olmayan babalara da rahmet diledi.

Babaların aile ve çalışma hayatındaki yükününün giderek arttığını, artan yaşam maliyetleri ve yüksek enflasyon karşısında geçim sıkıntısı yaşadığını, ekonomik koşullar nedeniyle her geçen gün daha fazla baskı altında hissettiğini belirten Atan, hükümet eleştirdi.

Hükümetin emekçinin hakkını korumadığını, çalışma barışını bozduğunu öne süren Atan, bunun kabul edilmez olduğunu söyledi.

Atan, kamu çalışanlarının emeğini merkeze alan, adil ve dengeli bir gelir politikasının da hayata geçirilmesinin zorunluluk olduğunu da kaydetti.