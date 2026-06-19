Vudalı Terzi Mehmet Ali (Mehmet Ali Sözgen) 'Futbol Şenliği'nin 2'ncisi yarın yapılacak.

Mehmet Ali Sözgen'in ailesi, Akova Vuda Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübü ve Akova Futbol Akademisi tarafından organize edilen etkinlik Akova Stadı'nda yer alacak. Futbol müsabakaları yanı sıra farklı aktivitelerin de yapılacağı şenlik süresince çeşitli standlar da kurulacak.

Vudalı Terzi Mehmet Ali olarak bilinen ve çevresinde çok sevilen Mehmet Ali Sözgen, Larnaka'da başlayıp İskele'de devam ettirdiği terzilik mesleğinin yanı sıra futbola düşkünlüğüyle de biliniyordu. Yıllarca köyü Vuda takımında futbol oynayan Sözgen, her dönemde kulübüne destek vermeye devam etmişti.

Mehmet Ali Sözgen, geçirdiği rahatsızlık sonucu 1 Mart 2025 tarihinde hayata gözlerini yummuştu.