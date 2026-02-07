Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu tarafından düzenlenen ve Avrupa’nın birçok ülkesinden sporcuların katılım gösterdiği International Bodybuilding and Fitness Federation (IBFF FIT) Kids Avrupa Şampiyonası’nı izledi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Girne Acapulco Hotel’de gerçekleşen şampiyonanın ödül töreninde, dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını takdim etti.