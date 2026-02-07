Sivil Savunma Teşkilatı Başkan Yardımcısı Adil Şahbaz ile Sivil Savunma Teşkilatı Lefkoşa Bölge Müdürü Mustafa Duyar, bugün Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci’yi ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaret, Sivil Savunma Teşkilatı’nın kurum ve kuruluşlara yönelik bilgilendirme ve temas programı kapsamında yapıldı. Ziyarette, sivil savunma çalışmaları, afetlere hazırlık, kurumlar arası iş birliğinin önemi ve kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik konular ele alındı.

Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sivil Savunma Teşkilatı’nın çalışmalarının toplum açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Sivil Savunma Teşkilatı yetkilileri ise, medya kuruluşlarının bilgilendirme ve farkındalık yaratma noktasında önemli bir rol üstlendiğini ifade ederek, iş birliğinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.