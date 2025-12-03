Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, TÜMBİAD, USKAİD, RİBİAD ve TUMBİKON’dan oluşan heyetle görüştü.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Sosyal Yardımlaşma Derneği (TÜMBİAD) Başkan Yardımcısı Ömer El, Uluslararası Sosyal Kültürel ve Akademik İlişkiler Derneği (USKAİD) Genel Başkanı Av Selman Yaray, Rizeli Bürokratlar, Yöneticiler ve İş İnsanları Sosyal Dayanışma Derneği (RİBİAD) Genel Sekreteri Arif Ekşi, Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu (TUMBİKON) Başkan Vekili Can Çobanoğlu’ndan oluşan bir heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye’den konfederasyon ve derneklerden oluşan heyeti görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Heyet Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’ı tebrik etti.