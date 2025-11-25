Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, KKTC Jimnastik Federasyonu ile Artistik Jimnastik Türkiye Şampiyonası’na katılan ve üçüncülük kupası kazanan KKTC Jimnastik Federasyonu milli takım sporcuları ve antrenörlerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Erhürman, İstanbul’da düzenlenen Türkiye Şampiyonaları’na katılan minik kızlar milli takım sporcuları ile üçüncülük elde eden küçük kızlar milli takım sporcularını tebrik ederek, onlarla gurur duyduğunu belirtti ve başarılarının devamını diledi.

Sporcuların elde ettiği başarıları yakından takip ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, sporcularla sohbet ederek jimnastik spor dalı hakkında sporcu ve antrenörlerden bilgi aldı.

Jimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu da, artistik jimnastik spor dalının ülkede daha da gelişmesi için federasyon olarak ellerindeki tüm imkanlarla çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Sapsızoğlu, bu dalda başarılı sporcuların kendilerini geliştirebilmesi ve gelecek nesillerin yolunun açılması için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Sapsızoğlu, Türkiye Şampiyonası’nda yer alan sporcuların elde ettiği başarı sonrası Cumhurbaşkanı Erhürman’ın tebrik etmek üzere sporcuları Cumhurbaşkanlığı’nda kabul etmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, teşekkür etti.